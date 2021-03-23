他簽立不同金額「私契」跟銀行多貸錢裝潢 下場吃不完兜著走

吳任偉律師

買方阿龍想要向銀行多貸點錢來整修裝潢，因此向賣方阿富請求配合簽立兩份不同金額的買賣契約書：一份為真實總價金新台幣2500萬元；另一份則是調高契約總價為新台幣3000萬元，未來要以買賣標的及調高金額的契約書，作為買方向銀行辦理抵押貸款的使用。 請問：阿富如果配合阿龍簽立兩份金額不同的買賣契約書（私契），會有法律風險嗎？

（本文出自《成屋買賣與仲介糾紛解決法律手冊》，未經同意禁止轉載。) 一、阿富出售不動產事實上是以新台幣2500萬元與買方成交；倘若為配合買方向銀行貸得更高的資金以供運用，無論是作為買賣價金的給付、或是其他用途（例如裝潢），如果銀行是在不知情、陷於錯誤等情況下提供貸款（暫時不論銀行的估價是否有瑕疵），未來有可能面臨民事與刑事責任。

二、民事責任部分：

實際上雖然買方個人向銀行辦理貸款；但問題是，買方所提出的「（假）買賣契約」是經由買賣雙方簽名用印，暫時不論銀行的估價是否有瑕疵（銀行可能「與有過失」），如果銀行主張受有損害，阿富與阿龍均有可能因此遭到銀行以（共同）侵權行為、主張民事連帶損害賠償責任。

三、刑事責任部分：

如前所述，實際上雖然買方個人向銀行辦理貸款，形式上賣方並沒有參與；但銀行在核貸前，除了買方的個人信用與政府房市政策等因素外，不動產買賣契約書上所載契約總金額，也是銀行評估的重要參考因素之一。因此，倘若銀行事後發現，是有可能對買賣雙方提起刑事共同犯「詐欺取財」（《刑法》第339條）、「偽造文書」等罪嫌，此不可不察！

（本文出自《成屋買賣與仲介糾紛解決法律手冊》，未經同意禁止轉載。)