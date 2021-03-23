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立訊併宣德爆內線 2公司董座、總經理500萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

大陸立訊精密2012年「繞道」收購台灣連接器大廠宣德科技，但台灣立訊負責人葉怡伶、宣德總經理蔡建偉，在利多重訊發布前，透過公司帳戶買入宣德股票，涉及內線交易，調查局桃園市調查處昨天搜索約談葉、蔡到案，台北地檢署今凌晨依違反證交法命2人各500萬元交保，均限制出境。

近年崛起的蘋果供應鍊立訊精密，2012年底入主台灣宣德公司，宣德在同年9月25日發布重訊，指「董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜」，隔年由大陸深圳的立訊精密功，透過百分之百持股的香港聯滔公司，繞道認購宣德私募普通股。

當時台灣立訊負責人葉怡伶，因負責深圳立訊併購宣德財務規劃及部署，竟於2012年7、8月間，以台灣立訊公司帳戶，事先買進宣德2000多張股票，待重訊公布股價上漲，擬制性獲利約300萬元。

至於宣德公司董事兼總經理蔡建偉，則在同年8、9月，以立康公司帳戶，買入宣德1000餘張股票，擬制性獲利約70萬元。

2004年立訊由出身富士康的王來春成立，2010年在深圳股市上市，2012年作為外圍零組件供應商，加入蘋果供應鏈。

陸立訊精密2012年「繞道」收購台灣連接器大廠宣德科技，台灣立訊負責人葉怡伶、宣德總經理蔡建偉涉及內線交易，今凌晨2人各500萬元交保，均限制出境。圖／本報資料照。 賴佩璇
陸立訊精密2012年「繞道」收購台灣連接器大廠宣德科技，台灣立訊負責人葉怡伶、宣德總經理蔡建偉涉及內線交易，今凌晨2人各500萬元交保，均限制出境。圖／本報資料照。 賴佩璇

內線交易

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