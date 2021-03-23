中山警分局包庇酒店收賄案 檢聲押禁見兩偵查隊員

「嘉儷寶」酒店業者按月向台北市中山分局官警集體行賄，台北地檢署日前依貪汙罪起訴員警及業者共十二人，昨發動第十波行動，搜索並約談中山分局偵查隊員陳錦男、台北市政府警察局婦幼警察隊員許峻銘到案；漏夜偵訊後，認定涉犯重罪且有串證滅證之虞，新莊法院聲押禁見兩人。

「嘉儷寶」酒店集團由業者曾小琪、曾筠心姊妹經營，旗下有四間關係企業都有女陪侍，包括位於中山一派出所第9警勤區的「紀梵希」、「嘉麗寶」、「媚麗」，及第19警勤區的「Fair Lady」，其中「Fair Lady」有媒介性交易。

據了解，「嘉儷寶」酒店集團四家酒店都僅登記為「餐館業」、「飲酒店業」，並未取得登記可經營有女陪侍服務的「酒家業」、「酒吧業」或「特種咖啡茶室業」等八大營業項目。

檢調先查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

今年2月26日，檢方依貪汙治罪條例之違背職務行收受賄罪起訴陳、李等員警及曾小琪等10名業者。截至前案偵結查到員警共收494萬元。移審後，法院裁定陳、李兩警收押。

檢調追查，中山分局第2刑責區與中山一派出所第9警勤區重疊，而第3刑責區與第19警勤區重疊，因此懷疑有偵查隊員涉入。