逾期收容少年13日 苗院女法官職務評定「未達良好」

苗栗地院少年法庭法官周靜妮遭指曾在開庭時要求少年自己掌嘴，另對投訴的一名縣府社工秋後算帳，讓社工難以待在原單位，苗院表示24日將召開法官自律委員會審議。司法院表示，全案現由苗栗地院處理中，將待苗院處理結果出爐，再依法處理。

苗栗地院表示，初步了解案件發生2019年，少年涉嫌毆打父親，周靜妮當庭要求少年掌嘴作法不當，但當時少年及家長皆未投訴，事後母親還信感謝法官管教「變乖了」。苗院表示已啟動調查機制，定於24日召開法官自律委員會審議，要求法官列席說明，法官自律委員會審議後若認為確實有違反法官法、法官倫理規範、法官守則等規範，將視涉案情節，依各級法院法官自律實施辦法規定，院長發動職務監督處分、請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，或建議司法院依法官法移送監察院審查。

周靜妮2009年由檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，但據了解因辦案風格與品質屢遭非議，被「換庭」改為民事庭法官，但辦案品質仍欠佳，又改任少年法庭法官。周靜妮因逾期收容一名少年13天，去年度法官職務評定結果「未達良好」，遭書面警告。