涉收賄包庇酒店業者 2員警移送北檢複訊

台北地檢署偵辦北市中山分局員警包庇酒店業者案，查出陳姓、許姓刑警涉嫌收受賄賂，今天指揮調查局北機站、中山分局兵分4路搜索，並約談2人到案，晚間移送北檢複訊。

檢調調查，中山一派出所轄區一家大型酒店集團，為避免遭警方取締，每月支付賄款給管區員警，逢三節（包含春節、端午節及中秋節）再加碼賄款。檢調去年10月間起展開8波搜索、約談行動，聲押6名員警及多名業者。

北檢今年2月間首波起訴原中山一派出所李姓、陳姓員警及10名業者。另外4名員警涉案部分，檢調仍在偵辦中。

檢調另查出，酒店集團除了行賄派出所員警，涉嫌自民國105年4月至107年4月間，透過白手套按月向中山分局第2、3刑責區的陳姓、許姓偵查隊員行賄新台幣2萬元至6萬元不等款項。全案朝涉違反貪污治罪條例偵辦。

陳姓刑警目前仍在中山分局任職，許姓刑警已調任婦幼警察隊。北檢今天指揮北部地區機動站及中山分局，兵分4路搜索2人辦公室及住處，並約談2人到案，晚間陸續移送北檢複訊。