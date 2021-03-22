交付審判轉型准許提起自訴 裁准法官不審避免道德危險

現行刑事訴訟法「交付審判」制度於法院裁定准許時，就視為提起公訴，長期以來有違反檢審分立、控訴原則之議，司法院為解決此疑慮、維持對檢察官不起訴或緩起訴處分的外部監督機制，在今天的院會中通過刑事訴訟法部分條文、刑事訴訟法施行法第7條之20修正草案，將交付審判制度轉型為「准許提起自訴」。

司法院指出，基於持守客觀中立法院、不告不理原則，我國既有自訴制度可彌補公訴之不足，採取換軌模式，可維持監督不起訴或緩起訴處分的機能，本次修正將現行「交付審判」制度轉型為聲請法院裁定「准許提起自訴」制度。

此外，增訂於法院裁定「准許提起自訴」時，對直系尊親屬、配偶及同一案件經檢察官開始偵查者，例外得提起自訴之規定，維護告訴人的權利。

為維持控訴原則、防止預斷、避免道德危險，修法也明定參與准許提起自訴裁定的法官，不得參與之後自訴的審判。

為了讓法院判斷是否裁定「准許提起自訴」，並保障被告的權益，修正條文也規定法院在必要時可給聲請人、代理人、檢察官、被告或辯護人以言詞或書面陳述意見的機會。

司法院表示，准許提起自訴為監督不起訴或緩起訴處分的機制，不是由法院代替檢察官重為偵查的制度，因此參考再審制度的規定，明定刑事訴訟法第260條第1項所定得憑為再行起訴之「新事實或新證據」，以檢察官偵查活動所審酌的範圍作為判斷標準。也就是說，如有檢察官偵查中已存在或成立而未及調查斟酌，及其後始存在或成立的事實、證據，告訴人得據以對同一案件請求再行起訴。