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法官遭爆疑私刑少年要求自掌嘴 苗栗地院24日調查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

今天出版的「鏡週刊」指控苗栗地方法院一名法官開庭時，對少年動用私刑，要求少年自己掌嘴，另對投訴的一名縣府社工秋後算帳，讓社工難以待在原單位，苗栗地方法院回應，將會於24日召開法官自律委員會審議，另苗栗縣政府則澄清並無秋後算帳情事。

鏡週刊指控苗院一名法官審理1件少年事件，當庭要少年自己掌嘴，苗栗地方法院發言人宋國鎮回應說，初步了解案件發生2019年，少年涉嫌毆打父親，法官當庭要求少年掌嘴作法不當，但當時少年及家長皆未投訴，事後母親還信感謝法官管教變乖了。

苗栗地方法院另指出，法院已啟動調查機制，定於3月24日召開法官自律委員會審議，要求法官列席說明，法官自律委員會審議後若認為確實有違反法官法、法官倫理規範、法官守則等規範，將視涉案情節，依各級法院法官自律實施辦法規定，院長發動職務監督處分、請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，或建議司法院依法官法移送監察院審查。

苗院說，事件發生後，法院已動用所有資源介入該少年的輔導，目前少年之身心狀況均在觀察掌握當中。至於社工事件，則已派員與縣政府接洽，並向社工表達關懷之意。

鏡週刊另指出，這名法官與社工合作處理少年案件時，因長期未開庭，社工找上法院院長求助，不料社工事後疑遭「秋後算帳」，難以在原單位任職。

苗栗縣政府社會處澄清說明，不會有秋後算帳狀況，並感謝每一位社工人員秉持專業所為的付出。據社工人員表示，這名社工是今年反映法官開庭時間延遲太久，以致少年沒有吃晚飯，必須餓肚子開庭，但不是因此有壓力，而要從原單位離職。

苗栗地方法院一名法官遭爆疑私刑要求少年自我掌嘴，苗栗地院24日調查。圖／本報資料照片
苗栗地方法院一名法官遭爆疑私刑要求少年自我掌嘴，苗栗地院24日調查。圖／本報資料照片

社工 苗栗縣 司法院

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