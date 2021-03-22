不肖兒偽造貸款擔保人還賭債 養父母房子被查封才知

孫男因好賭欠下債務無力繳清，卻為了還債，聯手汽車借貸公司偽造養父母的文件借錢償還，使養父母在不知情下成為連帶保證人，怎料孫遇到「假車貸」，直到房子要被查封，養父母才驚覺自己竟被養子出賣，憤而向警方提告。新北地院審理時，孫對犯行坦言不諱，依偽造有價證券罪嫌處有期徒刑3年6月，協助辦理「假車貸」騙財的周女、楊女與陳男則各被判處3年9月、3年6月以及有期徒刑5月。

孫男坦言，他因好賭，積欠綽號「小威」男子賭債6、7萬元，後因連本帶利增加到3、40萬元，「小威」帶著孫男到「麥克公司」，將債權轉移到一名楊姓女子身上後，由楊女與其上司周女協助孫男辦理貸款。

楊女向孫男提議，由孫男貸款買一輛車來償還債款，並於2015年2月初帶著貸款文件到孫男住所，在未告知養父母的情況下，由孫男仿冒養父母在文件上簽名，並拿出兩人身分證等文件影印作為貸款資料。

法院調查，周女取得相關文件之後，指示不知情助理偽造孫男養父母印鑑蓋章，又找來一輛原車主為殘疾人士的車輛假裝車貸車輛，將資料交由和潤公司負責處理對保的陳男，陳男偷懶未實際對保便核發貸款金額新台幣50萬元，導致周女順利取款。

孫男事後無力償還車貸，使養父母不動產被強制執行，兩人接到房屋查封通知才驚覺自己被出賣，憤而提告；法院審理時，孫男對犯行坦言不諱。

楊女與周女則喊冤，楊女供稱她只是照著周女的指示，不知拿甚麼文件提供孫男簽署；周女則宣稱獲得貸款金額已全交給一名楊姓男子，但因孫男堅稱不認識楊男，加上周女無法提供楊男正確人別資料，兩人說法均未被法院採信。