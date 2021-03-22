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蘋果零件供應商財務總監爆內線交易 檢調搜索約談到案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

連接器廠台灣立訊公司負責人葉怡伶、總經理蔡建偉，被控於2012年知悉立訊私募認購宣德公司普通股，在重訊尚未發布前以公司帳戶買2千多張，擬制性獲利共約370萬元。台北地檢署今指揮調查局桃園市調處，兵分12路搜索並約談兩人到案，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

葉怡伶為深圳立訊精密財務總監，負責公司財務調度，身兼台灣立訊公司負責人，掌握深圳立訊精密併購宣德財務規劃及部署。蔡建偉係立康公司負責人，並係宣德公司董事兼總經理，綜理該等公司業務，主導宣德公司減資及私募事宜。

立訊精密在2017年年底介入蘋果「AirPods組裝」，成為蘋果零件供應商。檢調調查，宣德於2012年9月25日發布重大訊息，其主旨為「公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜」。

因此，市場投資人始知悉深圳立訊精密將透過香港聯滔公司認購宣德私募普通股。葉怡伶在2012年7、8月間以台灣立訊公司帳戶，買入宣德公司股票計約2000餘張，以消息公開後第1個交易日即101年9月26日收盤價每股7.66元估算，其擬制性獲利約300萬元。

檢調追查，蔡建偉在2012年8、9月間以立康公司帳戶，買入宣德公司股票計1000餘張，以消息公開後第1個交易日即2012年9月26日收盤價每股7.66元估算，其擬制性獲利約70萬元。檢察官陳照世指揮調查局今兵分12路搜索並帶回嫌疑人2人及數名證人。

連接器廠台灣立訊公司負責人葉怡伶、總經理蔡建偉，被控於2012年知悉立訊私募認購宣德公司普通股，在重訊尚未發布前以公司帳戶買2千多張，擬制性獲利共約370萬元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。
連接器廠台灣立訊公司負責人葉怡伶、總經理蔡建偉，被控於2012年知悉立訊私募認購宣德公司普通股，在重訊尚未發布前以公司帳戶買2千多張，擬制性獲利共約370萬元。台北地檢署今發動搜索約談。圖／本報資料照。

深圳 香港 檢察官

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