北聯幫男涉擄賭場員工至陽明山 手槍塞嘴討債20萬

自稱北聯幫「可愛」的王姓男子，在北投地區處理債務糾紛，懷疑旗下經營的德州撲克賭場張姓工作人員，偷走3萬元籌碼，涉嫌在深夜擄走張男和賭場合夥人陳姓男子3.5小時，還找小弟痛毆張、陳2人，甚至塞槍進嘴巴逼迫交錢，最後得手20萬7千元。士林地檢署依照擄人勒贖等罪嫌起訴王等5人。

據悉，年僅21歲王姓男子，自稱北聯幫成員，因皮膚白皙又有娃娃臉，綽號「可愛」近年來在北投地區經營賭場兼討債，處理債務糾紛雙邊賺取費用，曾涉及多起刑案，這次又遭提告擄人勒贖。

起訴指出，王懷疑張男偷走德州撲克賭場3萬元籌碼，且陳姓合夥人介紹張到賭場工作，因對此負責；去年4月13日深夜11時許，以「陽明山開設賭局」為由，相約至山上賭場，略誘張、陳2人上車，實際上由22歲高姓男子駕車載人陽明山花鐘公園討債。

下車後，王指示已到場的小弟21歲林男、25歲林男、23歲孫男、綽號「阿發」男子等4人持球棒、似手槍物品，接續毆打張、陳2人10多分鐘，導致頭、身體四肢挫傷、撕裂傷。隨後又驅車換地點至北投區大業路一處空地討債，王涉嫌打手槍塞進張男嘴巴，逼使付款才能離開，原要求交付30萬元，隨後商量降價至20萬元，才同意釋放。

張、陳指控，誤以為要到陽明山賭場才會上車，不料遭毆打討債，張、陳在凌晨拜託朋友匯款至王指定帳戶，共計被討債20萬7千元，直到隔日早上3點時許，才被丟包在振興醫院。

王男到案後坦承犯行，因懷疑張男偷賭資才會向2人討債，共得手20萬7千元，6人朋分完畢。其餘小弟人也坦承犯行，依照王男指示辦事。