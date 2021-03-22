聽新聞
test
0:00 / 0:00
北聯幫男涉擄賭場員工至陽明山 手槍塞嘴討債20萬
自稱北聯幫「可愛」的王姓男子，在北投地區處理債務糾紛，懷疑旗下經營的德州撲克賭場張姓工作人員，偷走3萬元籌碼，涉嫌在深夜擄走張男和賭場合夥人陳姓男子3.5小時，還找小弟痛毆張、陳2人，甚至塞槍進嘴巴逼迫交錢，最後得手20萬7千元。士林地檢署依照擄人勒贖等罪嫌起訴王等5人。
據悉，年僅21歲王姓男子，自稱北聯幫成員，因皮膚白皙又有娃娃臉，綽號「可愛」近年來在北投地區經營賭場兼討債，處理債務糾紛雙邊賺取費用，曾涉及多起刑案，這次又遭提告擄人勒贖。
起訴指出，王懷疑張男偷走德州撲克賭場3萬元籌碼，且陳姓合夥人介紹張到賭場工作，因對此負責；去年4月13日深夜11時許，以「陽明山開設賭局」為由，相約至山上賭場，略誘張、陳2人上車，實際上由22歲高姓男子駕車載人陽明山花鐘公園討債。
下車後，王指示已到場的小弟21歲林男、25歲林男、23歲孫男、綽號「阿發」男子等4人持球棒、似手槍物品，接續毆打張、陳2人10多分鐘，導致頭、身體四肢挫傷、撕裂傷。隨後又驅車換地點至北投區大業路一處空地討債，王涉嫌打手槍塞進張男嘴巴，逼使付款才能離開，原要求交付30萬元，隨後商量降價至20萬元，才同意釋放。
張、陳指控，誤以為要到陽明山賭場才會上車，不料遭毆打討債，張、陳在凌晨拜託朋友匯款至王指定帳戶，共計被討債20萬7千元，直到隔日早上3點時許，才被丟包在振興醫院。
王男到案後坦承犯行，因懷疑張男偷賭資才會向2人討債，共得手20萬7千元，6人朋分完畢。其餘小弟人也坦承犯行，依照王男指示辦事。
檢察官認定，王、高以前往陽明山賭場為由，略誘張、陳上車前往花鐘公園，誘騙當時就有勒贖之意，認定犯擄人勒贖及傷害罪嫌，小弟則對略誘部分不知情，認定涉犯剝奪他人行動自由、恐嚇取財、傷害等罪，依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言