長榮女大生命案 梁嫌有逃亡再犯之虞延押2個月
梁姓凶嫌涉殺害長榮大學外籍女大生案，梁男羈押期將於3月25日屆滿，橋頭地方法院召開延押庭，認為梁男有逃亡和反覆實行同一犯罪之虞，據此裁定延長羈押2個月。
橋頭地方法院裁定指出，梁男因涉犯強制性交殺人等案犯罪嫌疑重大，且有逃亡及再犯之虞，去年12月25日據此裁定羈押。但因梁男羈押期將於25日期滿，橋頭地院再度召開延押庭。
合議庭認為，梁男坦承性侵外籍女大生、強盜等犯行，但矢口否認是要殺害她。審酌梁男遭橋頭地檢署檢察官依重罪求處死刑，且案發後一直不敢返家，而是開車不斷繞行，依常理判斷可認為梁男有逃亡高度可能。
另外，梁男選在大學周遭隨機對不認識的女學生下手犯案，經凱旋醫院鑑定報告認定，梁男有高度再犯可能，因此有延押必要。
橋頭地院法官認為，為確保此案日後審判及預防梁男再犯，仍有繼續羈押必要，所以應自3月25日起延長羈押2個月。
外籍女大生遭28歲梁男擄走性侵殺害。橋頭地檢署去年12月25日依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪起訴，並建請法官求處死刑，法官並召開接押庭諭令梁嫌續押。曾希望引渡梁嫌到馬來西亞受審的女大生母親在獲知檢方求處死刑時則表示，講什麼都言之過早，還要看法官如何判決。
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