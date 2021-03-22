長榮女大生命案 梁嫌有逃亡再犯之虞延押2個月

梁姓凶嫌涉殺害長榮大學外籍女大生案，梁男羈押期將於3月25日屆滿，橋頭地方法院召開延押庭，認為梁男有逃亡和反覆實行同一犯罪之虞，據此裁定延長羈押2個月。

橋頭地方法院裁定指出，梁男因涉犯強制性交殺人等案犯罪嫌疑重大，且有逃亡及再犯之虞，去年12月25日據此裁定羈押。但因梁男羈押期將於25日期滿，橋頭地院再度召開延押庭。

合議庭認為，梁男坦承性侵外籍女大生、強盜等犯行，但矢口否認是要殺害她。審酌梁男遭橋頭地檢署檢察官依重罪求處死刑，且案發後一直不敢返家，而是開車不斷繞行，依常理判斷可認為梁男有逃亡高度可能。

另外，梁男選在大學周遭隨機對不認識的女學生下手犯案，經凱旋醫院鑑定報告認定，梁男有高度再犯可能，因此有延押必要。

橋頭地院法官認為，為確保此案日後審判及預防梁男再犯，仍有繼續羈押必要，所以應自3月25日起延長羈押2個月。