水泥封閉管道間讓2樓頻發霉 法官判她要讓人進去修

高雄市某公寓2樓吳姓住戶因浴室、臥室天花頒頻頻發霉產生壁癌，認為是3樓楊姓住戶用水泥封閉管道間，導致積水滲進去水泥結構所致，但要求3樓楊姓住戶修繕都未獲得正面回應，一狀告上法院；高雄地院現場勘驗後，依據土木鑑定結果，判決楊女應允許吳女入屋修繕。

吳女、楊女分別住在同棟公寓大樓的上下相鄰住屋，住在2樓的吳女因屋內頻頻發霉，不堪其擾，請來土木技師鑑定後，發現是吳女屋內的管道間被水泥封閉，導致封閉處積水，滲入兩屋之間的水泥結構導致。

但吳多次請楊女修繕，始終未獲得正面回應，吳認為管道間是楊女專屬，要負起修繕責任，去年一狀告上法院，要求楊女依鑑定結果修復，且修繕費14萬餘元要自行負擔，若拒絕修繕，也要允許吳自行雇工入內，但修繕費由楊女埋單；由於長期受積水困擾，楊女另外求償10萬元精神損失。

案經高雄地院審理，楊女到院時喊冤，強調水泥管道間非她專用，是屬於公寓共有部分，且不是她用水泥封閉管道間，鑑定結果也沒說明漏水源自哪裡，不應該由她負責修繕跟費用。

地院承審法官審理時，專程跑到這棟公寓大樓勘驗，經地院請來土木技師鑑定，確認漏水原因是吳女房屋公共管道間積水，若要修繕，則是將管道間樓板開孔，設置不鏽鋼盛水托盤，托盤底部連接軟式導管，將排水導流入2樓臥室的廁所排放就可以解決。

法官調查發現，雖然吳女主張管道間是楊女專用，但一般公寓公共管道都設有住戶共用管線，屬於共用性質，且吳也沒有其他證據，證明管道間是楊女專用，沒有立場要求楊負起修繕責任以及精神慰撫金。