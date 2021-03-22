北巿前警員詐建商550萬元 記兩大過免職抗罰敗訴

文山一警分局前警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市廖姓建商恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助疏通擺平官司，詐得550萬元。王遭北巿府核定記2大過免職，他提告抗罰，台北高等行政法院認原處分無誤，判王男敗訴，可上訴。

據調查，林敬富協助廖董追討債務，兩人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。

廖董不疑有他，1年內陸續匯款550萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，才讓這起事件曝光。

事後，警局召開考績委員會，認定王男涉案情節重大，敗壞官箴，已嚴重損害政府及警察機關聲譽等，記2大過予以免職，並於免職未確定前，先行停職，並將處分案陳報台北巿政府核定。

王男不服提告，主張縱使行為不檢，還未達嚴重損害政府及公務員聲譽，免職處分過重。法院查出，刑事部分，台北地檢署依詐欺罪起訴王男等人，且台北地院判處王男有期徒刑1年2月。