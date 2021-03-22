快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北巿前警員詐建商550萬元 記兩大過免職抗罰敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

文山一警分局前警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市廖姓建商恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助疏通擺平官司，詐得550萬元。王遭北巿府核定記2大過免職，他提告抗罰，台北高等行政法院認原處分無誤，判王男敗訴，可上訴。

據調查，林敬富協助廖董追討債務，兩人因此成為好友，2018年間，林男知悉廖董名下有不少存款，因而心生歹念，找來具有司法實務經驗的王柏鈞假扮調查官，謊稱廖董的婚外情已經被發現，地檢署偵辦通姦罪，要王告知廖董「我們可以幫忙處理。」

廖董擔心事件曝光會影響家庭與聲譽，立即向王柏鈞求證真偽，王見廖董已上鉤，稱自己是市調處大安調查站組長、洪清瑞是「維安查報隊」司法警察，可以幫忙搞定檢察官，但要一些「活動費」與「封口費」，否則消息可能會曝光。

廖董不疑有他，1年內陸續匯款550萬元給王柏鈞等人。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，才讓這起事件曝光。

事後，警局召開考績委員會，認定王男涉案情節重大，敗壞官箴，已嚴重損害政府及警察機關聲譽等，記2大過予以免職，並於免職未確定前，先行停職，並將處分案陳報台北巿政府核定。

王男不服提告，主張縱使行為不檢，還未達嚴重損害政府及公務員聲譽，免職處分過重。法院查出，刑事部分，台北地檢署依詐欺罪起訴王男等人，且台北地院判處王男有期徒刑1年2月。

法院認為，王男對共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪等事證並不爭執，他圖謀不法利益及言行不檢，導致損害公務員聲譽的事證明確，原處分合法，應予駁回。

文山一警分局前警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市廖姓建商恐嚇，詐得550萬元，王遭北巿府核定記2大過免職。本報資料照
文山一警分局前警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市廖姓建商恐嚇，詐得550萬元，王遭北巿府核定記2大過免職。本報資料照

公務員

延伸閱讀

女老師買蛋黃區一流建商最貴頂樓「按電梯有優越感」 網戰翻

北巿博仁醫院頂樓冒黑煙 消防撲滅著火發電機

屏東涉貪刑警隊長收押免職

屏涉貪偵查隊長邱奕成兩大過免職 刑警大隊長調非主管

相關新聞

北巿前警員詐建商550萬元 記兩大過免職抗罰敗訴

文山一警分局前警員王柏鈞被控涉嫌夥同友人籌組詐騙集團，假扮調查官向新北市廖姓建商恐嚇，謊稱婚外情挨告，可協助疏通擺平官司...

東港高中校園食物中毒案諾羅病毒惹的禍 廠商被法辦

屏東縣立東港高中本月12日發生343名學生食物中毒，有22名學生住院，屏東縣衛生局採集3名廚工、8名學生檢體，在7名學生...

中山警收賄弊案延燒 又兩警涉入遭搜索約談

「嘉儷寶」酒店集團業者按月向台北市中山分局官警集體行賄，截至今查到多名員警共收494萬元。台北地檢署日前依貪汙罪起訴員警...

星座專家爆前夫外遇 否認誹謗「純分享婚姻觀」

星座專家白瑜在媒體揭露張姓前夫發生外遇之事，被控加重誹謗罪，台北地院今天傳喚白女出庭，她稱，接受訪問目的是要分享婚姻觀、...

慘！月薪12.9萬副機師離職 法院判他要賠遠航191萬

遠東航空陳姓副機師和公司簽約同意服務至少10年，但他工作不到3年就離職，被遠航提告求償，高院更一審判陳女應賠償遠航191...

在Clubhouse唱歌恐觸法？爆紅平台的著作權問題

Clubhouse這款主打聲音的社交平台，比起Podcast，多了一些即時性，就好像名人真的在你旁邊聊天，一不小心蹦出髒話也無法後製剪掉。像是可以讓DJ放back to back、或是像廣播電台可以點歌接觀眾Call in、甚至線上K歌等等。不過，既然我們叫做「法律白話文」，不免俗還是來談談這些利用行為可能會觸及的著作權問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。