中山警收賄弊案延燒 又兩警涉入遭搜索約談

「嘉儷寶」酒店集團業者按月向台北市中山分局官警集體行賄，截至今查到多名員警共收494萬元。台北地檢署日前依貪汙罪起訴員警及業者共12人，今發動第10波行動，兵分四路搜索並約談中山分局偵查隊員陳錦男、台北市政府警察局婦幼警察隊員許峻銘等2人到案。

「嘉儷寶」業者曾小琪為避免遭取締違法經營有女陪侍酒吧，及不法媒介性交易以營利等情事，涉從2016年4月起至2018年4月止，透過業者呂振世及邱信瑋兩位白手套。

按月向當時負責中山分局第2、3刑責區與前開第9、19警勤區地域重疊的偵查隊員陳錦男及許峻銘行賄2萬元至6萬元不等款項。檢察官林錦鴻今指揮調查局北機站及中山分局發動偵查行動，預計晚間移送複訊。

2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。承辦檢察官首波起訴。

去年10月28日，辦案人員又查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

今年2月26日，檢方依貪汙治罪條例之違背職務行收受賄罪起訴李功華、陳俊安等2員警及10名業者游岳羲、莊靖華、曾小琪、曾筠心、林琪、余沛樺、劉秀惠、呂振世、鄭雅文、李政忠等12人。全案擴大偵辦。