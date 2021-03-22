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星座專家爆前夫外遇 否認誹謗「純分享婚姻觀」

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

星座專家白瑜在媒體揭露張姓前夫發生外遇之事，被控加重誹謗罪，台北地院今天傳喚白女出庭，她稱，接受訪問目的是要分享婚姻觀、人生觀，是為了鼓勵單親爸媽擺脫過去而已，並沒有要誹謗前夫的犯意。

白瑜說，她確實曾因前夫半夜接到女生電話與前夫有過爭執，但受訪的目的是要告訴天下的單親父母，無論遇到什麼事都會過去，都可以靠自己的力量走出來，沒有誹謗張的意思。

她原本跟張姓前夫一起在IT公司工作，後來離職，她受訪單純是分享換工作的心路歷程；提及前夫，白瑜說，大家沒有緣分後，要如何結束過去重新站起來，才是她受訪的真正目的。

對於前夫是否外遇已不方便再多談，她想與對方和解，因為2人之前的關係還不錯，如果要和解，也希望能以小孩子為重，她會尊重前夫的意願。

白瑜前夫張姓男子的委任律師則認為，感情的事牽涉個人隱私、與公益無關，媒體報導後，張曾發存證信函禁止白瑜再討論私事，但白瑜卻又上節目再談。

星座專家白瑜今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
星座專家白瑜今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

外遇 婚姻

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