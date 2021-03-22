慘！月薪12.9萬副機師離職 法院判他要賠遠航191萬

遠東航空陳姓副機師和公司簽約同意服務至少10年，但他工作不到3年就離職，被遠航提告求償，高院更一審判陳女應賠償遠航191萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

遠航主張，陳2010年和公司簽訂飛行機師養成訓練契約，約定陳參加機師養成訓練，且正式任用機師日開始，要替公司服務至少10年，若有違約應該要賠償損失。

未料，陳2011年11月開始受聘為副機師，卻在2014年10月離職，依契約規定陳和2名連帶保證人應連帶賠償訓練費、生活津貼等，共202萬餘元。

台北地院一審判陳、2位連帶保證人應賠償遠航47萬餘元；高院更一審認為，雙方契約內容得知最低服務年限為10年，也知道起算日為正式任用飛行機師的日子，認定陳按照契約應服務至今年10月31日。