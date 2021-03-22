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女公務員網罵約聘女「大奶八婆」 連名帶姓詛咒遭判刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

楊姓女子台中市政府公務員，她與約聘的林姓女子在工作上有摩擦，楊女涉嫌從2018年至2019年間，在Ptt網站上連名帶姓辱罵林女是「大奶死八婆」，另外也在林女的戶籍地、就讀學校等分類討論區，留下林女全名後辱罵，讓網友得以辨識該姓名為何人，楊女還留言「全家不得好死」等危及林女生命的詛咒，台中地院審結，依恐嚇罪判楊女2月徒刑，得易科。

判決書指出，楊姓女子（39歲）因在工作上與約聘的林姓女子有摩擦，楊女在2018年9月間至2019年9月間，在Ptt（批踢踢）社群平台的Hate（恨版）等分類討論區，以自己申辦帳號，在討論區內留下林女的全名，並指控林女上班沒多久就搞小團體排擠人，還能獲得讚賞，抱怨自己認真工作，主管卻幫著閒閒沒事的「大奶」約聘人員欺負她。

楊女在Ptt的Hate、林女戶籍地、就讀高中、大學、研究所等分類討論區留言、發布文章達31次，其中不乏連名帶姓辱罵林女「大奶死八婆」，以及強烈詛咒字眼的「早日出車禍」、「全家不得好死」、「去死」、「霸凌者不得好死」、「早日遭到報應，死一死」等留言。

林姓女子經同事告知後發現，因當時林女懷孕，擔心楊女真的會對她不利，除了報警提告外，鎮日擔心受怕，還接受同事建議，在自己座位放雨傘，以避免遭突然的攻擊，她前往地下停車場時，也會避免落單。

不過楊女到案後，雖然承認有張貼文章，但強調自己的帳號很少與人互動，且提告的林女姓名算普通，但她只要想到林女欺負她的事情，她就想要林女「受到報應」，但沒有想讓林女得知她的想法。

全案在台中地院審理後，雖然楊女與林女已達成和解，但楊女仍在審理時，強調「就是想讓她（林女）受到報應」，仍對林女懷有強烈的敵意，根本不是真心悔改，認為楊女犯後態度不良。

另外，楊女在網路平台，大量、密集的指名道姓發表恐嚇、激進言論，依恐嚇罪判刑2月，得易科，另因楊女是公務人員，知法犯法，浪費司法資源，無予宣告緩刑的餘地，全案可上訴。

台中市楊姓女子是公務員，她涉嫌在2018年至2019年間發布文章詛咒同事，並在留下同事的全名，台中地院依恐嚇罪，判她2月徒刑，得易科。報系資料照
台中市楊姓女子是公務員，她涉嫌在2018年至2019年間發布文章詛咒同事，並在留下同事的全名，台中地院依恐嚇罪，判她2月徒刑，得易科。報系資料照

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