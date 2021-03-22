檢察官人力吃緊 劍青檢改：修法增設檢察官助理

檢察官改革團體「劍青檢改」日前舉辦座談，討論內勤檢察官案量事宜，今天「劍青檢改」提出具體建議，再發聲明建請修法增設「檢察官助理」，以補充檢察官人力吃緊的問題。

劍青檢改指出，籲請司法院及法務部能積極研議推動修法，強化輕重案件分流，或列舉特定輕罪案類予以放寬，最終由內勤檢察官許可後准不予解送，即可保障嫌疑犯受拘禁的狀態符合憲法比例原則。

劍青檢改說，重大刑案防逃機制關於科技監控的新修正法律，以及重大殺人案件可能衍生的緊急監護修法草案，均規定由內勤檢察官須於24小時內辦理完竣，然而，相關法律及修法缺乏任何配套資源，更未提供任何新增人力員額。

劍青檢改認為，在當前現行犯解送佔據龐大案數及極短促24小時處理時間內，幾無可能再妥善兼顧緊急重大業務，因此籲請司法院、行政院及立法院於修法增加緊急監護及科技監控的同時，同步增加配套措施及人力資源。

此外，劍青檢改建請法務部研議修法增設檢察官助理，有效輕重分流及精緻偵查，指目前法院組織法允許法院設置法官助理、司法事務官，專責協助法官處理案件，法官助理更已實施近30年。