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檢察官人力吃緊 劍青檢改：修法增設檢察官助理

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

檢察官改革團體「劍青檢改」日前舉辦座談，討論內勤檢察官案量事宜，今天「劍青檢改」提出具體建議，再發聲明建請修法增設「檢察官助理」，以補充檢察官人力吃緊的問題。

劍青檢改指出，籲請司法院法務部能積極研議推動修法，強化輕重案件分流，或列舉特定輕罪案類予以放寬，最終由內勤檢察官許可後准不予解送，即可保障嫌疑犯受拘禁的狀態符合憲法比例原則。

劍青檢改說，重大刑案防逃機制關於科技監控的新修正法律，以及重大殺人案件可能衍生的緊急監護修法草案，均規定由內勤檢察官須於24小時內辦理完竣，然而，相關法律及修法缺乏任何配套資源，更未提供任何新增人力員額。

劍青檢改認為，在當前現行犯解送佔據龐大案數及極短促24小時處理時間內，幾無可能再妥善兼顧緊急重大業務，因此籲請司法院、行政院及立法院於修法增加緊急監護及科技監控的同時，同步增加配套措施及人力資源。

此外，劍青檢改建請法務部研議修法增設檢察官助理，有效輕重分流及精緻偵查，指目前法院組織法允許法院設置法官助理、司法事務官，專責協助法官處理案件，法官助理更已實施近30年。

反觀，檢察機關仍無設置檢察官助理，僅有檢察事務官一職且全國僅約500餘位，而檢察事務官是招考財經、資訊、營繕、法律等專業能力人員，乃參考日本檢察事務官及「檢察技士」專業職能而設計的官職，性質上與司法官助理有別，有修法增設檢察官助理的迫切需要。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 司法院 法務部

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