辱罵彩券行女店員耳朵有包皮 婦人觸犯公然侮辱罪

68歲陳姓婦人被控於去年12月1月，在台南市永康區一家彩券行購買彩券時，因細故與施姓女店員發生口角後，陳涉嫌公然以「耳朵有包皮、包屎」等語辱罵施女，施女不甘受辱報警法辦、起訴。台南地院認定陳婦觸犯公然侮辱罪，判處罰金5千元，得易服勞役，全案可上訴。

陳婦於警詢時自承有說:「耳朵有包皮、包屎」等語，但在檢方偵查中卻矢口否認，供稱他是說「是否要包賠（台語）」，是施女聽錯等語。法官根據施女提供現場錄音光碟，認定陳婦因細故與施女發生口角，並罵「耳朵有包皮、包屎」等語。