買燒炭自殺「凶車」裝潢轉售 法官批：觀念偏差的詐欺

楊姓汽車商行負責人在競標網站上以14萬7千元標下曾有人燒炭自殺的「凶車」，整修車子後，重行上架拍賣，還掩蓋事實；一家租賃公司吳姓經理花了33萬元下標，事後才知「有人死在車裡」。租賃公司提告，新北地院依詐欺取財罪判楊拘役50日，得易科罰金；楊和檢察官皆上訴，高等法院考量楊與被害人和解，雖駁回上訴，但緩刑2年。

楊姓男子長期從事中古汽車買賣，明知車輛若屬「人身事故車」將會影響買家購買意願和成交價格，但他卻在2019年11月15日在競標網站上鎖定一輛營業用小客車，以14萬7千元標下曾有人在車內燒炭的凶車。楊在得手後，將車輛重新整理，這回換當賣家上網兜售這輛「中古車」。

登記在新北市永和區的租賃公司覺得車況看起來不錯，吳姓經理以李姓員工名義花了33萬元買車，去年1月15日雙方交車。楊在扣除整修費用後，賺了「1萬元」。租賃公司事後檢查這輛營業小客車監理資料，發現竟曾有人在裡頭燒炭自盡，根本是「凶車」，而楊姓賣家卻在「車況輔助註記欄」內隻字未提，氣得向新北地檢署提告。

楊遭起訴後，新北地院認為他法治觀念偏差，也沒與被害人和解，考量他沒前科、詐騙金額1萬元，輕判拘役50日。

檢察官認為一審量刑過輕，要求從重量刑，而楊姓男子則就原判決諭知要沒收1萬元部分有意見，也提上訴。高等法院認定楊確實犯詐欺取財罪，並批楊為了私利違反誠信原則，但在二審期間，楊和租賃公司達成和解並賠償，租賃公司也撤回刑事附帶民事訴訟。

楊姓汽車商行負責人告訴法官自己學歷僅國中畢業，有老婆和小女兒要扶養，每月收入約1、2萬，高等法院認為就算是事後和解，仍然應維持一審所科處的刑度，這樣才能「罪刑相合」。因租賃公司同意給予楊緩刑的機會，高院認為楊應該不會再犯，因此依刑法規定宣告緩刑2年；而犯罪所得因已發還被害人，高院也撤銷沒收。本案不得再上訴。