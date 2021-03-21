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砍傷網紅「超艾夾」犯嫌遭強押毆傷 高雄警逮12人

中央社 / 高雄21日電

涉砍傷YouTuber網紅「超艾夾」的蔡姓男子16日遭不明人士強押上車帶到旗山毆傷，高市新興警分局今天逮捕以潘姓男子為首12名嫌犯，全案依妨害自由、傷害及妨害秩序罪送辦。

涉砍傷YouTuber網紅「超艾夾」的28歲蔡男16日凌晨在前金區六合二路一間酒店消費離場，遭不明人士強押上車毆傷，導致頭部、腳部擦挫傷，蔡男之後被丟包在左營區遭尋獲，送往高雄榮民總醫院診治。蔡男的27歲謝姓女子報案後，警方立即成立專案小組，調閱監視器追查。

蔡男向警方供稱，是27歲潘男懷疑他與一名蘇姓男子的女友有曖昧，導致蘇男不滿，請來潘男代為出氣，潘男才夥同友人將他押走痛毆。

高雄市政府警察局新興分局今天下午指出，經警方調閱監視器追查鎖定犯嫌及涉案車輛，連日來陸續在屏東竹田、高雄杉林及左營等地區拘提相關涉案人員，12名犯嫌已全部到案，並查扣2把麵包刀及1把西瓜刀。

警方調查，因24歲蘇男懷疑蔡男與自己的女友有曖昧，潘男為替蘇男出氣，兩人因此夥同友人一同前往六合二路將蔡男強押上車毆打。全案經專案小組日夜追查，鎖定當天4部涉案車輛，陸續將潘男等12名涉嫌人查緝到案，全案訊後將依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦。

新興分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，切勿有不理性的行為，警方對於暴力等犯罪滋擾行為行為都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底，並持續清查嫌犯是否有幫派背景或組織介入，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

YouTuber「含羞草日記」副團長「超艾夾」日前與友人在高市苓雅區一間舞廳門口遇襲，背部遭砍2刀。苓雅警方緝捕在場4名男子到案，蔡男為其中一人，但警方表示，蔡男遭動私刑與砍傷網紅案無關。

網紅 YouTuber 監視器

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