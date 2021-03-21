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獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」

未帶作業遭老師體罰下跪身心受傷 逾告訴期不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市某國中楊姓國文老師遭家長去年9月控告2017年10月間，楊在國文課堂上，針對他兒子忘記攜帶作業、體罰半蹲2小時，同年又在辦公室強迫他兒子下跪、拉扯耳朵責備，他兒子患扁平足及阿基里斯跟鍵過短，造成腳抽筋傷害，蹲踞困難和心理傷害，桃園地檢署今年獲校方調查回覆，以此案告訴乃論已逾6個月告訴期間，檢察官日前偵結楊老師傷害罪嫌予以不起訴處分。

該家長控訴，某國中楊姓國文老師，2017年10月某天上國文課時，以他兒馬未攜帶國文作業，竟在教室椅子旁，體罰他兒子半蹲2節課（約2小時），造成他兒子腳抽筋傷害，同年12月某天上課，又叫他兒子到辦公室，強迫他兒子下跪5到10分鐘、徒手拉扯兒子耳朵責備，造成他兒子蹲踞困難、心理傷害。

該家長在他兒子國中畢業後，去年9月1日對楊提告傷害罪嫌，檢方向向校方查詢，校方今年1月間回覆，該家長當年曾就他兒子課堂傷害部分，要求校方針對楊老師調查，如果調查屬實應予輔導。

楊姓老師否認家長指控犯行，他辯稱，該學生未帶國文作業，他請學生到辦公室輔導，因辦公室走道很小，他請學生在坐位旁蹲下，他彎腰教導，並未強迫體罰、下跪和拉扯耳朵責備。該辦公室老師亦證稱未目堵楊犯行。

桃檢表示，家長指控楊老師行為，學生當時未向導師透露，不僅僅憑學生片面指訴，遽入楊強制罪責，該家長已知他兒子在2017年10月間遭楊傷害，也向校方要求調查，去年9月1日才提出傷害告訴，已逾告訴乃論6個月告訴期間，楊犯罪嫌疑不足，偵結傷害罪嫌予以不起訴處分。

桃園市某國中家長控告楊姓國文老師體罰他兒子半蹲、強迫下跪等行為身、心傷害，檢方以逾告訴期間，予以不起訴處分。記者曾增勳／攝影
桃園市某國中家長控告楊姓國文老師體罰他兒子半蹲、強迫下跪等行為身、心傷害，檢方以逾告訴期間，予以不起訴處分。記者曾增勳／攝影

傷害罪 耳朵 檢察官

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