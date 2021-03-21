未帶作業遭老師體罰下跪身心受傷 逾告訴期不起訴

桃園市某國中楊姓國文老師遭家長去年9月控告2017年10月間，楊在國文課堂上，針對他兒子忘記攜帶作業、體罰半蹲2小時，同年又在辦公室強迫他兒子下跪、拉扯耳朵責備，他兒子患扁平足及阿基里斯跟鍵過短，造成腳抽筋傷害，蹲踞困難和心理傷害，桃園地檢署今年獲校方調查回覆，以此案告訴乃論已逾6個月告訴期間，檢察官日前偵結楊老師傷害罪嫌予以不起訴處分。

該家長控訴，某國中楊姓國文老師，2017年10月某天上國文課時，以他兒馬未攜帶國文作業，竟在教室椅子旁，體罰他兒子半蹲2節課（約2小時），造成他兒子腳抽筋傷害，同年12月某天上課，又叫他兒子到辦公室，強迫他兒子下跪5到10分鐘、徒手拉扯兒子耳朵責備，造成他兒子蹲踞困難、心理傷害。

該家長在他兒子國中畢業後，去年9月1日對楊提告傷害罪嫌，檢方向向校方查詢，校方今年1月間回覆，該家長當年曾就他兒子課堂傷害部分，要求校方針對楊老師調查，如果調查屬實應予輔導。

楊姓老師否認家長指控犯行，他辯稱，該學生未帶國文作業，他請學生到辦公室輔導，因辦公室走道很小，他請學生在坐位旁蹲下，他彎腰教導，並未強迫體罰、下跪和拉扯耳朵責備。該辦公室老師亦證稱未目堵楊犯行。