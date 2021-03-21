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北投里長父子詐領里民活動場租金187萬 認罪換緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區尊賢里長潘同發父子，遭檢舉詐領里民活動場所租金，高達187萬餘元，案發後兒子繳回全數犯罪所得，父親自動請辭里長職務。士林地院日前宣判，父子共犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，均處2年徒刑，緩刑5年，繳公庫40萬元，褫奪公權4年，已繳回的扣案犯罪所得沒收。

68歲潘同發擔任里長達17年，與48歲兒子潘仁傑虛偽約定每月3萬元承租房屋，當作里民活動場所，訂下租任契約並懸掛活動場所看板等，並向區公所申請租金查達6年，實際上申請租屋補助的房屋是潘家人居住。

判決指出，里長持租賃契約申請補助，扣除二代健保及所得稅，2014年1月至2015年12月間，每月租金補貼26400，2016年1月至2019年11月間，每月租金補貼26427元，取得補貼後轉交款項給兒子，共計詐取187萬5669元。

合議庭審酌，潘里長負責執行里務，理應奉公守法、廉潔自守，善盡其職責，竟與兒子虛偽簽立不實租賃契約書詐領租金補助，詐領期間非短，金額非微，所為誠屬不該，兩人犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪。

合議庭考量，潘里長父子已在偵查中自動繳回犯罪所得，潘長期擔任里長，自籌經費照顧里內中低收入戶、獨居長者及發放獎學金鼓勵學子，對里民事務不遺餘力，因建物空間不敷使用，才把與建物相連的違章建築作為里民活用之用，犯罪惡性非重大不赦，犯後坦承犯行深具悔意，除因繳回犯罪所得減刑外，再依照刑法59條情堪憫恕減刑。

潘父子兩人共同犯利用職務機會詐取財物罪，各處有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付40萬元，褫奪公權4年；已繳回扣案之犯罪所得187萬餘元沒收。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

租金補貼 獨居 健保

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