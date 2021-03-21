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中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退

男酒駕撞女騎士肇逃 隔天廟前下跪懺悔

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

30歲楊姓工人昨天晚上騎機車行經台南市關廟區中山路、民生路口時，涉嫌撞到女機車騎士後棄車逃逸，楊今天上午10點多由友人陪同到關廟山西宮前下跪懺悔，友人還幫他拍照。警方循線查出楊涉案，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

警方調查，這起車禍發生於昨晚9點50分，楊騎乘家人機車行經台南市關廟區中山路、民生路口時，涉嫌撞到女機車騎士後，把機車棄置在現場逃逸，員警以車追人，楊昨晚未回家。

「我不該喝酒騎車，撞人還逃走。」 楊昨天上午10點友人到了關廟山西區前，楊跪在紙板前悔過，友人拍照後還PO上網，警方循線得知，中午通知楊製作筆錄。雖然楊承認因酒駕怕被警方查獲才逃走，但警方今天對他酒測，酒測值為零。

警方說，楊當時騎機車撞上女騎士後，沒有留在現場，或是報110將傷者送醫，涉嫌肇事逃逸。警詢後依涉及公共危險罪嫌，函送台南地檢署調查。

據了解，女被害人手腳受到擦傷，得知楊有意悔過，過失傷害部分，有意和楊和解。

楊姓男子涉嫌肇事逃逸，今天在台南市關廟山西宮前下跪懺悔。圖／讀者提供
楊姓男子涉嫌肇事逃逸，今天在台南市關廟山西宮前下跪懺悔。圖／讀者提供

機車騎士 酒測 車禍

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