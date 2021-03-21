高中男學生與剛滿14歲小女友嘗禁果 判刑定讞得入獄

基隆市年滿18歲高姓高中生與剛滿14歲的國三女學生交往，兩人發生2次性行為。警方接獲被害少女和父親報案，偵詢後將高男送辦，檢方偵結起訴。基隆地院審結，認定高男犯妨害性自主罪，2罪各判刑3個月，應執行有期徒刑5月，不得易科罰金。全案可上訴，定讞得入獄。

基隆市警局統計去年和前年受理性侵害案件，被害人未滿16歲都超過五成。警方與市府社會處為此規畫宣導活動，今年將前往17所國中，透過角色扮演、案件調查實境演練及問答互動，提升學生自我防護認知，避免學生因身心發育、性知識及智慮尚未成熟，成為性侵案被害人。

判決指出，高姓男子前年透過友人介紹認識被害少女，兩人交往成為男女朋友。高男前年8月26、28日在友人住處，各與被害少女發生1次性行為。

少女的父親知情後提告，檢方偵結起訴。基隆地院審理時，高男對檢方起訴內容表示認罪，並說記得這次教訓，沒有下次了。

法官指出，高男明知被害少女剛滿14歲，未滿16歲，思慮未臻成熟，尚無獨立、正確性自主判斷能力，竟無法克制己身情慾，與少女發生性行為，對少女身心健康與未來人格發展造成不良影響，實在不應該。念其犯後均坦承犯行，態度尚佳，2罪各判刑3個月，應執行有期徒刑5月。