劍青檢改推修法減少解送現行犯 留時間處置重大刑案

劍青檢改與新時代法律學社，昨舉辦檢察官內勤制度與實務研討會，針對現行犯解送規定，盼能擴大「不予解送範圍」修法，用以將寶貴時間處理真正棘手的重大刑案，精進司法偵查效能。

上月台中地檢署洪姓檢察官，執內勤同庭訊位四名酒駕嫌犯，遭高分檢提報重大缺失。劍青檢改對此舉辦研討會，比對及檢討德國、美國、日本等國家立法及實務案例。

北檢林達和蕭永昌檢察官、新北檢姜長志檢察官、彰檢陳宗元檢察官在研討會中報告，會議聚焦在刑事訴訟法第92條規定（逮捕現行犯後應即解送檢察官，法定刑一年以下之罪者，則得經檢察官許可不予解送）盼能放寬不與解送範圍，以利檢警專注偵辦重大刑案。

劍青檢改指出，現行實務案例上，酒駕、施用毒品、竊盜案件，由警方逮捕解送檢方比例最高，三種案例法定刑依序為二年以下、三年以下、五年以下有期徒刑「都必須解送」檢警共辦的24小時，在此花費大量資源，排擠處理真正重大刑案的寶貴時間。

研討會中提出，希望能放寬「不予解送的範圍」如最重本刑五年以下徒刑或特定輕罪等，可由當天內勤檢察官許可不予解送，保障嫌疑犯受拘禁狀況符合憲法比例原則，警察解送輕罪人犯也能節省耗損，檢察官能專注訊問重大罪案現行犯。

法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、檢察司長林錦村均到場參加，刑泰釗與林錦村均表示，基層檢察官工作辛勞，會持續改革，有效配置資源。

立法委員蔡易餘、李貴敏、邱顯智、前立委黃國昌律師等人，到場評論表態支持修法，除了可考慮輕罪重罪分流處置，偵查資源更應妥適分配，應著重於重大刑事案件，溯源打擊犯罪首腦。