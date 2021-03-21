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見她腳傷無收入酒客騙開公司 天真舞小姐失金上百萬

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄徐姓男子假冒洋酒進口商、旅行社總經理身分「裝闊」到知名酒店消費，前年10月見常捧場的舞小姐小花（化名）腳傷沒辦法上班，佯稱若小花願意投資300萬共同經營公司，5至10年小花就能單獨取得公司房地所有權，小花投入125萬元辛苦錢後，才發現徐男所稱根本都是騙局，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴徐男。

檢方調查，徐男是高雄市知名酒店的常客，小花則是徐男入場必點的舞小姐，但徐男卻以假名自稱是進口商、旅行社總經理，2019年10月間，徐男發現小花因腳傷沒辦法上班，收入頓失依靠，認為有機可趁，誆騙小花出錢投資。

徐男自稱他是高雄某公司負責人，擁有苓雅區大順三路一棟房產，若小花願意投資300萬入主，兩人不僅可一起經營公司，5至10年後，公司1間價值1500萬元的房產，小花也能取得房地所有權。

被灌迷湯的小花不疑有他，前後陸續投入125萬元；徐男見小花上當，甚是供稱他表哥因卡到官司，需繳納6萬元，罰金部分要求小花代繳，計入投資金額中，後來小花多次前往公司地址，發現大門深鎖，仔細一查才發現房地所有權人並非徐男所有，甚至合約見證人也是假造，不甘心受騙的小花憤而提告。

案經高雄地檢署偵查，徐男喊冤否認有欺騙小花，但檢方勘驗雙方對話紀錄、銀行交易明細等，認為徐男確實利用假冒身分，誘騙小花出錢投資，全案偵結後，依詐欺罪嫌起訴徐男。

舞小姐小花誤信徐男騙局，投入辛苦錢125萬元以後才知道受騙，高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴徐男。記者張議晨／攝影
舞小姐小花誤信徐男騙局，投入辛苦錢125萬元以後才知道受騙，高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴徐男。記者張議晨／攝影

酒店 旅行社 詐欺

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