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男與少女嘗禁果懷孕被告 結婚修成正果法官判緩刑
桃園市21歲張姓男子2年多前與就讀國中的少女為男女朋友，2019年7、8月間，張男多次前往少女住家，2人前後發生6次性行為，造成少女懷孕，女方家長提告，桃園地檢署依妨害性自主罪嫌聲請簡易判決，桃園地院日前判決，被告去年與少女結婚，對少女懷孕負責，所涉對14歲以上未滿16歲女子性交之妨害性自主罪嫌，應執行有期徒刑9月，緩刑4年。
檢警調查，張姓男子（21歲）在2018年5月間與認識當時14歲少女交往，成為男女朋友，至隔年7到8月間，張男多次前往少女住處約會，明知少女係14歲以上未滿16歲，性觀念未臻成熟、無性自主同意能力，與少女發生6次性行為，造成少女懷孕，2人在去年結婚。
張男供稱，與少女為男女朋友，2人合意下發生性關係，未強迫少女性交；少女說法與男友相符，檢方偵結將張男依妨害性自主罪嫌聲請簡易判決處刑。
桃園地院判決，被告獲悉少女懷孕後，去年與少女結婚，再令他入監服刑已無必要，加以被告沒有其他前科紀錄，對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為，2罪各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑9 月，緩刑4年。
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