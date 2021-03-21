男與少女嘗禁果懷孕被告 結婚修成正果法官判緩刑

桃園市21歲張姓男子2年多前與就讀國中的少女為男女朋友，2019年7、8月間，張男多次前往少女住家，2人前後發生6次性行為，造成少女懷孕，女方家長提告，桃園地檢署依妨害性自主罪嫌聲請簡易判決，桃園地院日前判決，被告去年與少女結婚，對少女懷孕負責，所涉對14歲以上未滿16歲女子性交之妨害性自主罪嫌，應執行有期徒刑9月，緩刑4年。

檢警調查，張姓男子（21歲）在2018年5月間與認識當時14歲少女交往，成為男女朋友，至隔年7到8月間，張男多次前往少女住處約會，明知少女係14歲以上未滿16歲，性觀念未臻成熟、無性自主同意能力，與少女發生6次性行為，造成少女懷孕，2人在去年結婚。

張男供稱，與少女為男女朋友，2人合意下發生性關係，未強迫少女性交；少女說法與男友相符，檢方偵結將張男依妨害性自主罪嫌聲請簡易判決處刑。