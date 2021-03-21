貿然超車 女騎士被撞到無行為能力 男駕駛遭判刑6月

林姓男子2019年8月開車行經新竹市，在行三路與園區二路口轉彎處附近貿然超車，不慎撞上騎機車的張姓女騎士，導致張頭部外傷併顱內出血、延遲性腦出血、意識昏迷、無行為能力，林在肇事後主動向警方坦承；新竹地院審理終結，林被依過失傷害致人重傷罪判刑6月。

經查，林男當時開車行駛在「慢」字及右彎指向線的分向限制線路段，若要超車，如未持續注意車前狀況、保持與欲超越車輛的距離間隔，將可能與前車發生碰撞，造成危險，因此要超車時應注意車前狀況、保持車距。