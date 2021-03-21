快訊

高雄兒子酒後持刀追砍 57歲父滿身血向鄰居求救

上海傳出第5例 由台灣輸入新冠肺炎確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向已離婚嫂嫂討家庭支出等費用 女衝教會罵人判罰8千元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓女子是葉姓女子的兄嫂，兩人常因家庭照護、生活開支等瑣事發生嫌隙，即使陳與葉的哥哥離婚後仍無緩解，去年7月，陳得知葉正在做禮拜，便前往教會索討早年為家庭支出的喪葬費與照顧費，兩人發生爭執，陳一氣之下對葉大罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱罪判罰8000元。

陳女在警詢時先坦承有罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」，之後又改口僅說「不要臉」，且在大馬路口講的，大馬路上只有她與葉兩人。不過在場證人卻說，當天陳女衝進教會大門找葉女，兩人之後到門口，陳一直用三字經罵葉，罵的很難聽，當時已經在聚會，裡面的人完全聽的到陳在罵什麼。

法官指出，陳女雖辯稱罵葉女時是在大馬路口講的，不是在教會裡，馬路上只有她與葉兩人，但陳辱罵對方之際無論是在大馬路口或教會內，都處於公共場所，已經構成公然侮辱罪。

法官認為，陳女僅因與葉女有糾紛，未思理性解決，反用不堪言語侮辱對方，導致葉聲譽受損，明顯未尊重他人之名譽法益，審酌依公然侮辱罪判罰8000元。

陳女得知葉女正在做禮拜便前往教會，兩人發生爭執，陳一氣之下對葉大罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱罪判罰8000元。圖／報系資料照
陳女得知葉女正在做禮拜便前往教會，兩人發生爭執，陳一氣之下對葉大罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱罪判罰8000元。圖／報系資料照

公然侮辱 新竹

延伸閱讀

無性生活！人妻沉迷牛郎「1個月3次」無奈曝心聲：老公不離婚

大馬回應北韓片面斷交…關閉使館趕人 金正男案就曾翻臉

曾以為台男好溫柔…產前丈夫一舉動 日本女作家決心離婚

離婚後誤當小三 陸元琪恢單挑男伴先看那話兒

相關新聞

向已離婚嫂嫂討家庭支出等費用 女衝教會罵人判罰8千元

陳姓女子是葉姓女子的兄嫂，兩人常因家庭照護、生活開支等瑣事發生嫌隙，即使陳與葉的哥哥離婚後仍無緩解，去年7月，陳得知葉正...

屏東漁會改選傳賄選 涉案樁腳10萬元交保

屏東地方檢察署在基層漁會代表選舉前接獲情資，屏東某漁會代表候選人樁腳涉嫌現金賄選案，便指揮恆春分局及屏東縣調查站偵辦，於...

貿然超車 女騎士被撞到無行為能力 男駕駛遭判刑6月

林姓男子2019年8月開車行經新竹市，在行三路與園區二路口轉彎處附近貿然超車，不慎撞上騎機車的張姓女騎士，導致張頭部外傷...

惡劣！渣男直播對女友猥褻影片 被判刑1年

黃姓男子被控未經女友同意，涉嫌將竊錄女友裸體照片上傳臉書，還趁女友熟睡，將自己精液射她臉上猥褻影片，上傳至臉書公開直播，...

上兵酒駕撞警車 警開3槍制止

金防部周姓上兵前晚與友人飲酒後駕車上路，途中停車讓女乘客下車嘔吐時，引起路過員警關心，周心慌之下衝撞警車逃逸，員警開三槍...

5度酒駕不悔改 判刑6月罰20萬

桃園鄭姓男子過去四度酒駕、一次肇逃被判刑入獄，曾喝到醉醺醺開上國道，從桃園平鎮要開去宜蘭礁溪釣魚，法院痛斥枉顧他人用路安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。