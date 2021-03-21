向已離婚嫂嫂討家庭支出等費用 女衝教會罵人判罰8千元

陳姓女子是葉姓女子的兄嫂，兩人常因家庭照護、生活開支等瑣事發生嫌隙，即使陳與葉的哥哥離婚後仍無緩解，去年7月，陳得知葉正在做禮拜，便前往教會索討早年為家庭支出的喪葬費與照顧費，兩人發生爭執，陳一氣之下對葉大罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」；新竹地院審理終結，陳被依公然侮辱罪判罰8000元。

陳女在警詢時先坦承有罵「不要臉」、「Ｘ妳Ｘ老Ｘ掰」，之後又改口僅說「不要臉」，且在大馬路口講的，大馬路上只有她與葉兩人。不過在場證人卻說，當天陳女衝進教會大門找葉女，兩人之後到門口，陳一直用三字經罵葉，罵的很難聽，當時已經在聚會，裡面的人完全聽的到陳在罵什麼。

法官指出，陳女雖辯稱罵葉女時是在大馬路口講的，不是在教會裡，馬路上只有她與葉兩人，但陳辱罵對方之際無論是在大馬路口或教會內，都處於公共場所，已經構成公然侮辱罪。