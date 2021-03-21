屏東漁會改選傳賄選 涉案樁腳10萬元交保

屏東地方檢察署在基層漁會代表選舉前接獲情資，屏東某漁會代表候選人樁腳涉嫌現金賄選案，便指揮恆春分局及屏東縣調查站偵辦，於昨天搜索並拘提游姓樁腳，同時傳喚相關人員到案釐清。檢方認為，游姓樁腳涉嫌違反漁會法，諭知10萬元交保，並查扣3000元賄款金，全案持續擴大追查。

屏東地檢署接獲情資，屏東某基層漁會選區，會員代表候選人的游姓樁腳涉嫌現金賄選，經調查，檢警於昨天結束投票時，對游姓樁腳住居所執行搜索，隨即拘提游姓樁腳，並傳喚選民等相關人員到案釐清。

檢方訊畢後，認為游姓樁腳涉嫌向選區有選舉權人交付現金違反漁會法，對有選舉權人交付財物罪嫌重大，諭知游以10萬元交保，全案仍持續擴大追查偵辦中。