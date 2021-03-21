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屏東漁會改選傳賄選 涉案樁腳10萬元交保

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東地方檢察署在基層漁會代表選舉前接獲情資，屏東某漁會代表候選人樁腳涉嫌現金賄選案，便指揮恆春分局及屏東縣調查站偵辦，於昨天搜索並拘提游姓樁腳，同時傳喚相關人員到案釐清。檢方認為，游姓樁腳涉嫌違反漁會法，諭知10萬元交保，並查扣3000元賄款金，全案持續擴大追查。

屏東地檢署接獲情資，屏東某基層漁會選區，會員代表候選人的游姓樁腳涉嫌現金賄選，經調查，檢警於昨天結束投票時，對游姓樁腳住居所執行搜索，隨即拘提游姓樁腳，並傳喚選民等相關人員到案釐清。

檢方訊畢後，認為游姓樁腳涉嫌向選區有選舉權人交付現金違反漁會法，對有選舉權人交付財物罪嫌重大，諭知游以10萬元交保，全案仍持續擴大追查偵辦中。

此外，自2月農會選舉至今，檢方已陸續查獲5起農會選舉現金賄選案件，分別有不同鄉農會選舉的候選人、樁腳及選民等涉案，目前均由各承辦檢察官偵辦。

屏東地檢署接獲情資，屏東某基層漁會選區，會員代表候選人的游姓樁腳涉嫌現金賄選，昨天拘提涉案樁腳。記者陳弘逸／攝影
屏東地檢署接獲情資，屏東某基層漁會選區，會員代表候選人的游姓樁腳涉嫌現金賄選，昨天拘提涉案樁腳。記者陳弘逸／攝影

樁腳 屏東縣

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