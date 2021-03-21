惡劣！渣男直播對女友猥褻影片 被判刑1年

黃姓男子被控未經女友同意，涉嫌將竊錄女友裸體照片上傳臉書，還趁女友熟睡，將自己精液射她臉上猥褻影片，上傳至臉書公開直播，使不特定多數人得同時見聞。女友事後經人告知此事，精神嚴重受創不甘受辱，報警法辦起訴。台南地院法官依黃觸犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪，判處徒刑1年，得易科罰金，案可上訴。

判決說，黃2018年和女友投宿台南市某汽車旅館內時，未經她同意，趁二人進行性行為時，持行動電話拍攝她閉眼裸身平躺床上照片。同時年3月31日晚上8點多，黃在台南市某處以行動電話連線上網，將裸照張貼在臉書上，並設定為公開狀態，供不特定多數人觀覽。

2019年11月26日凌晨3點多，黃在女友住處，趁她熟睡時，以行動電話錄影方式，竊錄她睡覺，還將自己精液射她臉上猥褻影片，上傳至其臉書帳戶公開直播，使不特定多數人得同時見聞。黃與女友去年初分手後，4月間經由友人手機查看黃臉書帳戶，才發現此事，因而精神受創。