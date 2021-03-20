快訊

江宏傑送岳母返日解除「人質說」 福原愛發聲了

太傷感！家族上月才因車禍痛失2人 今西濱火燒車再添2死

桃園楊梅、平鎮農會接連爆賄選 檢調大動作傳喚58人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市12區農會剛落幕，楊梅選區剛查獲賄選，桃園檢調再度接獲情資，平鎮區也有人買票，一連3天搜索、傳訊達58人，其中陳姓男子參選平鎮區小組長，涉嫌以農會面額500元的提貨券行賄，檢方動員18名檢察官、指揮上百人次警察，複訊後依農會法諭令陳男10萬元交保候傳。

桃園地檢表示，平鎮區農會競選激烈，經桃園市調查處掌握情資，發現陳姓候選人競選小組長期間，今年2月過年以農會面額500元的提貨券向多人買票，由婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，3月18日先行搜索陳住家、傳喚4名選名到案。

檢方複訊後發現陳買票對象眾多，決定擴大偵辦，19、20日再度搜索，動員共18名檢察官協助訊問，並指揮上百人次警察協助，共約談57位選民，其中有大半坦承收賄，檢方以陳男嫌疑重大，但考量無羈押必要，依農會法諭知他10萬元交保。

平鎮區農會傳賄選，檢調傳喚58人到案。記者曾健祐／攝影
平鎮區農會傳賄選，檢調傳喚58人到案。記者曾健祐／攝影

農會 收賄 賄選

延伸閱讀

Q&A／怎麼申請？春遊桃園住宿補助開跑 每人最高補助2000元！

桃園男5度酒駕不悔改 法院判6月併科最高20萬元罰金

89歲老翁忘回家路呆坐楊梅客運終點站 警協助返家

LG攜手展碁國際進駐桃園都會區 營造智慧質生活楷模

相關新聞

桃園楊梅、平鎮農會接連爆賄選 檢調大動作傳喚58人

桃園市12區農會剛落幕，楊梅選區剛查獲賄選，桃園檢調再度接獲情資，平鎮區也有人買票，一連3天搜索、傳訊達58人，其中陳姓...

金門暗夜槍響！周姓士兵酒駕規避攔查 警方開3槍嚇阻

金防部戰車營機步連的一名周姓上兵昨晚駕駛白色馬自達自小客車，偕同友人至轄區內的知名KTV飲酒歡唱後，在行經金湖鎮市港路附...

不孝子跟母親爭執後開瓦斯揚言縱火 法官不再輕判

廖姓男子6年前向母親要不到錢，曾對處理員警揚言開瓦斯縱火，經法院輕判4個月，可易科罰金，去年12月他又故態復萌，與母親爭...

桃園男5度酒駕不悔改 法院判6月併科最高20萬元罰金

桃園鄭姓男子過去4度酒駕、1次肇逃被判刑入獄，還曾喝的醉醺醺開上國道，從桃園平鎮跑去宜蘭礁溪要釣魚，法院痛斥他枉顧他人用...

愛女遭曳引車輾破頭慘死 駕駛無過失父母求償被駁回

陳姓女子騎機車和曾姓男子駕駛的曳引車擦撞，倒地後輾破頭、臟器外露當場慘死，陳的父母認為曾開車沒注意間距，提告求償227萬...

急匯30萬給「老婆」遭警攔阻 原來他也曾匯給另名老婆

台南市40多歲李姓男子在交友軟體上認識一名女子，兩人進展神速，互稱老公、老婆，老婆自稱 在購物軟體蝦皮商場上經商，前天要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。