桃園楊梅、平鎮農會接連爆賄選 檢調大動作傳喚58人

桃園市12區農會剛落幕，楊梅選區剛查獲賄選，桃園檢調再度接獲情資，平鎮區也有人買票，一連3天搜索、傳訊達58人，其中陳姓男子參選平鎮區小組長，涉嫌以農會面額500元的提貨券行賄，檢方動員18名檢察官、指揮上百人次警察，複訊後依農會法諭令陳男10萬元交保候傳。

桃園地檢表示，平鎮區農會競選激烈，經桃園市調查處掌握情資，發現陳姓候選人競選小組長期間，今年2月過年以農會面額500元的提貨券向多人買票，由婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，3月18日先行搜索陳住家、傳喚4名選名到案。