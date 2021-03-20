金門暗夜槍響！周姓士兵酒駕規避攔查 警方開3槍嚇阻

金防部戰車營機步連的一名周姓上兵昨晚駕駛白色馬自達自小客車，偕同友人至轄區內的知名KTV飲酒歡唱後，在行經金湖鎮市港路附近路段，因遭警方攔查，周男竟駕車衝撞警方，驚方旋開3槍嚇止，暗夜槍響嚇壞附近居民，周男旋加速逃逸，後行經鵲山圓環自撞安全島，周男酒測值達0.35MG/L，全案將周姓駕駛依觸犯刑法公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

金湖分局表示，金湖所所長謝承宏於昨晚23時35分許，率員警執行擴大臨檢勤務結束，欲收勤返回分局途中，見1輛白色自小客車停放在市港路武德新莊路旁，車上乘客疑似身體不適在路邊嘔吐，謝承宏見狀欲上前關心，不料白色自小客車見警車靠近，隨即欲駛離現場，並倒車衝撞警車及員警。

謝承宏見狀為保護員警人身安全，立即對該車左前輪胎開3槍示警， 但白色自小客車依然不畏警力盤檢，一路狂飆逃逸，警方尾隨其後伺機攔查，該車周姓駕駛心虛怕遭警方攔查，沿途油門猛踩狂飆，沒想到行經金沙鎮鵲山圓環時因車速過快，不慎擦撞圓環後，再撞擊路沿石才停車，車上5人隨即棄車逃逸。

警方隨後趕到，將留在現場3人帶回，所幸只有周姓駕駛及李姓乘客輕微擦傷，警方先將2人送醫治療後，經對周姓駕駛實施酒測，酒測值達0.35 ，超過法定標準值，全案將周姓駕駛依觸犯刑法公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌移送金門地檢署偵辦。