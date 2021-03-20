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不孝子跟母親爭執後開瓦斯揚言縱火 法官不再輕判

聯合報 / 記者林保光／即時報導

廖姓男子6年前向母親要不到錢，曾對處理員警揚言開瓦斯縱火，經法院輕判4個月，可易科罰金，去年12月他又故態復萌，與母親爭執後，再開瓦斯揚言燒租屋，高雄地方法院不再輕判，依公共危險罪，判他2年5月徒刑。全案可上訴。

據了解，2015年9月，廖姓男子（43歲）在高雄市三民區租處，向母親要不到1000元，便恫嚇母親「要死大家一起死」、「要放火燒屋」，將瓦斯桶拖到客廳，警方據報到場，他才打消縱火念頭，後來高雄地方法院因他沒打開瓦斯開關讓瓦斯溢出，依恐嚇危害安全等罪判刑4月，易科罰金。

判決指出，廖姓男子去年12月初，因房租問題，要母親打電話給房東被拒，又將瓦斯桶搬到客廳，手拿打火機，作勢縱火，警、消接報到場，他為阻止員警方進入屋內，開啟瓦斯桶，任由瓦斯漏逸，消防員接水線上樓，他鎖上玻璃門，還拿出菜刀，消防員立即破門灑水，避免造成危害，警方隨即入屋，勸他放下菜刀後才逮捕他。

合議庭認為廖姓男子只因細故，就要在屋內以點燃瓦斯，倘若火勢蔓延，恐造成其他住戶生命、財產損失，對於公共安全危害不輕，判決他2年5月徒刑。

警方在6年前處理廖姓男子揚言縱火畫面。記者林保光／翻攝
警方在6年前處理廖姓男子揚言縱火畫面。記者林保光／翻攝

縱火 恐嚇

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