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桃園男5度酒駕不悔改 法院判6月併科最高20萬元罰金

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄭姓男子過去4度酒駕、1次肇逃被判刑入獄，還曾喝的醉醺醺開上國道，從桃園平鎮跑去宜蘭礁溪要釣魚，法院痛斥他枉顧他人用路安全，但鄭不悔改，今年第5度酒駕被抓，酒測值高達1.37還撞倒路邊機車，桃園地院除依公共危險罪判他6月徒刑，也併科最高20萬元罰金，可上訴。

法院查，鄭男（59歲）以鐵工、臨時工為業，家裡經濟狀況差，還要扶養3個小孩，他2013年首度酒駕被抓，呼氣值達每公升0.83毫克，竟仍開上高速公路，法院當時就痛批鄭具有高度潛在危險、枉顧他人用路安全，但考量無前科、犯後坦承，依公共危險罪判他2月、併科罰金4萬元。

未料鄭2014年再犯，在市區騎機車被警方攔下時，測得呼氣值高達每公升1.06毫克，法院再批他心存僥倖，對交通安全所生之危害甚鉅，依公共危險罪判刑4月；同年鄭又被逮，酒測值達0.97，被判刑5月。

直到2015年，鄭開1輛小貨車要去宜蘭礁溪釣魚，又在國道上被攔查，酒測值達0.88，宜蘭地院判他6月；2016年又因肇事逃逸被判刑8月，並經裁定應執行有期徒刑1年，鄭並於2017年12月執行完畢出監。

鄭男公共危險前科累累，卻仍不知謹惕，檢警查出，鄭今年2月6日在平鎮區忠貞市場喝啤酒，仍駕駛1輛小客車要回家，途中因酒後操控力不佳、精神不集中，不慎擦撞路旁的1輛機車，警方獲報到場測得呼氣值達每公升1.37毫克。

法院審酌，鄭男過去已有4次酒駕、1次肇逃紀錄，卻仍酒後開小貨車上路，危害自己和大眾交通安全，依公共危險罪判他有期徒刑6月，並併科最高的20萬元罰金。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕 酒測 國道

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