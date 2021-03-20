聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男5度酒駕不悔改 法院判6月併科最高20萬元罰金
桃園鄭姓男子過去4度酒駕、1次肇逃被判刑入獄，還曾喝的醉醺醺開上國道，從桃園平鎮跑去宜蘭礁溪要釣魚，法院痛斥他枉顧他人用路安全，但鄭不悔改，今年第5度酒駕被抓，酒測值高達1.37還撞倒路邊機車，桃園地院除依公共危險罪判他6月徒刑，也併科最高20萬元罰金，可上訴。
法院查，鄭男（59歲）以鐵工、臨時工為業，家裡經濟狀況差，還要扶養3個小孩，他2013年首度酒駕被抓，呼氣值達每公升0.83毫克，竟仍開上高速公路，法院當時就痛批鄭具有高度潛在危險、枉顧他人用路安全，但考量無前科、犯後坦承，依公共危險罪判他2月、併科罰金4萬元。
未料鄭2014年再犯，在市區騎機車被警方攔下時，測得呼氣值高達每公升1.06毫克，法院再批他心存僥倖，對交通安全所生之危害甚鉅，依公共危險罪判刑4月；同年鄭又被逮，酒測值達0.97，被判刑5月。
直到2015年，鄭開1輛小貨車要去宜蘭礁溪釣魚，又在國道上被攔查，酒測值達0.88，宜蘭地院判他6月；2016年又因肇事逃逸被判刑8月，並經裁定應執行有期徒刑1年，鄭並於2017年12月執行完畢出監。
鄭男公共危險前科累累，卻仍不知謹惕，檢警查出，鄭今年2月6日在平鎮區忠貞市場喝啤酒，仍駕駛1輛小客車要回家，途中因酒後操控力不佳、精神不集中，不慎擦撞路旁的1輛機車，警方獲報到場測得呼氣值達每公升1.37毫克。
法院審酌，鄭男過去已有4次酒駕、1次肇逃紀錄，卻仍酒後開小貨車上路，危害自己和大眾交通安全，依公共危險罪判他有期徒刑6月，並併科最高的20萬元罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言