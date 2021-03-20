16歲少年私闖民宅欲性侵 女奮力反擊奪門逃出求助店家

16歲徐姓少年觀看色情影片，因性慾高漲無處宣洩，衝到心儀小學女同學住處，見僅女同學姊姊獨自一人在家，竟惡虎撲羊意圖性侵，女子奮力反擊，逃出家門躲到路邊店家報警求援。新北地院少年法庭裁定移送檢察官偵查，新北地檢署日前依加重強制性交未遂罪起訴

起訴指出，新北市徐姓少年去年7月在住處觀看情色影片後，因性慾高漲難耐，想起心儀小學女同學就住在附近，上門找人，見僅女同學姊姊一人在家，二話不說強行伸手狼爪意圖性侵。

被害女子奮力反抗，導致全身多處擦挫傷，混亂中趁機奪門逃出屋外，躲到路邊店家央求女老闆報警求援。