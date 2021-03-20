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愛女遭曳引車輾破頭慘死 駕駛無過失父母求償被駁回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

陳姓女子騎機車和曾姓男子駕駛的曳引車擦撞，倒地後輾破頭、臟器外露當場慘死，陳的父母認為曾開車沒注意間距，提告求償227萬元；法院根據監視器，發現當時陳女太靠近曳引車，突不穩摔倒遭輾，車禍鑑定也以陳未注意間距是肇事主因，法院以曾男無過失，駁回陳父母之訴，可上訴。

陳的父母主張，曾男2018年8月1日駕駛營業曳引車行經桃園區春日路往南崁方向，女兒騎機車在右側併行時，曾沒注意兩車間隔發生擦撞，導致女兒頭部、腹部遭輾過，當場頭顱破裂、臟器外露慘死，對曾求償精神撫慰、殯葬費等共227萬元。

曾男抗辯稱，對陳的父母求償殯葬、精神撫慰金不爭執，但該事故發生自己並沒有過失，認為不需要負擔損害賠償責任。

法院勘驗行車記錄器，發現車禍發生前，陳女在前方等紅燈期間，仍沿著車道邊緣線向前行駛，曳引車則在她左前方等紅燈，綠燈起步後陳女騎到他右側併行，結果因前方有車停靠白線，陳女才向左偏靠近曳引車，不久後就車身不穩倒地遭輾身亡。

法院認為，曳引車當時沒有超越陳女等逼車行為，且曾的車輪與左側車道線，也沒不合理間距，可見曾當時正常駕車，沒有故意逼車、變換車道或縮小間距。

而車輛行車事故鑑定會也認為，陳女騎機車向左偏未充分注意間隔，是肇事主因，曾男駕駛曳引車吳肇事因素。法院審酌，根據行車記錄器、監視器及鑑定等內容，認為曾並無過失，駁回陳女父母之訴。  

陳女和曳引車擦撞被輾慘死，陳父母對曾姓駕駛提告求償227萬元，法院以曾無過失，駁回其訴。記者曾健祐／攝影
陳女和曳引車擦撞被輾慘死，陳父母對曾姓駕駛提告求償227萬元，法院以曾無過失，駁回其訴。記者曾健祐／攝影

監視器 車禍

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