急匯30萬給「老婆」遭警攔阻 原來他也曾匯給另名老婆

台南市40多歲李姓男子在交友軟體上認識一名女子，兩人進展神速，互稱老公、老婆，老婆自稱 在購物軟體蝦皮商場上經商，前天要老公幫她匯款新台幣30萬到大陸供應商的帳戶購物販售，李二話不說跑到中西區民生路上玉山銀行欲設定預約帳戶匯款到大陸深圳海外帳戶，行員報警共同攔阻，不但李曾遇過類似詐騙，連商品及合約內容都不清楚，一語點醒夢中人，打消匯款念頭。

台南市警二分局海安派出所前天下午接獲玉山銀行行員通知，李到銀行欲設定預約帳戶匯款30萬至海外帳戶，懷疑可能遭詐騙，經通報線上巡邏人員警員蘇裕欽、黃順發趕往現場瞭解。

李指出，在交友軟體上認識一名女子暱稱「老婆」，也曾見過一次面，老婆稱在蝦皮商場上經商，希望他幫忙匯款30萬到大陸供應商的帳戶，購買貨物販售。