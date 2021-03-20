遊覽車司機性侵女童 判刑7年8月還要給付150萬

遊覽車陳姓司機去年4月間，在中市性侵6歲女童得逞，警方在案發後70分鐘後逮獲陳嫌，一、二審法官以陳於夜間強抱女童性侵害，嚴重侵害社會治安，造成被害女童身心受創，犯罪情節重大，依加重強制性交罪將他判刑7年8月；被害人家屬請求民事損害賠償，台中高分院判決陳賠償女童100萬、賠女童的父親50萬，民事部分不得上訴。

二審合議庭審酌雙方的身分、地位、家庭狀況及經濟情形，及女童的身體權、健康權及貞操權，慘遭陳男性侵害，對她的身心發展影響甚鉅，女童父親面對此情，對於女兒勢必隨時倍加予以協助、扶持、輔導，避免女兒身心狀況、兩性關係產生偏差，女童父親所受痛苦程度非輕，判決陳給付女童父親50萬、給付女童精神慰撫金100萬。

判決書指出，陳姓遊覽車司機（56歲）去年4月7日晚間，在台中市區某宮廟，見6歲女童夜間獨自1人，一路尾隨被害女童至附近暗巷，強抱女童至暗巷內變電箱，指侵被害人得逞。

經被害女童向家人哭訴，家人與里長向警方報案，警方調閱現場附近路口監視器錄影畫面，並經被害女童指認無誤後，於當晚逮獲陳嫌，他表示「一時衝動犯案，非常後悔」。

檢察官訊後，認陳男涉加重強制性交罪，向台中地院聲請羈押，法官以陳男所涉是5年以上重罪，有逃亡之虞，裁定將陳男羈押。全案由檢審「速偵速結」，一審於7月間將陳男重判7年8月。他不服上訴二審。