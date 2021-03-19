台東關山鎮農會總幹事邱美玲涉賄 10萬元交保
剛當選的台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲涉嫌現金賄選，台東地檢署今天約談到案，晚間以涉嫌重大諭知新台幣10萬元交保候傳。
台東地檢署今晚表示，日前接獲調查局台東縣調查站通報關山鎮農會選舉疑有現金賄選情事，地檢署署檢察長陳松吉立即指派陳薇婷檢察官指揮偵辦，並召集台東縣調查站組成專案小組偵辦。
地檢署表示，經專案小組縝密蒐證後，陳薇婷及馮興儒等檢察官採團隊辦案方式，今天將關山鎮農會邱姓總幹事及相關被告、證人共8人約談到案。經訊問後，認被告邱員涉犯農會法第47條之1第1項第2款對於有選舉權之人，行求、期約或交付財物或其他不正利益，而約其不行使選舉權或為一定之行使等罪嫌重大，諭知新台幣10萬元交保候傳。
台東基層農會選舉甫結束，根據台東縣政府3月10日公布選舉結果，關山鎮農會由邱美玲當選總幹事。
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