快訊

網友揚言炸普悠瑪釀大翻車 台鐵回應了

日職／先發3打數掛蛋 王柏融熱身賽打擊率又掉0.067

偷走200元舊手機進廟拜拜 落網判拘役20日

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子去年10月到和美鎮福安廟時，看到張姓男子在機車上睡覺，把手機放在一旁，陳男起貪念摸走價值200元的手機，彰化地方法院依竊盜罪判處陳男拘役20日，若易科罰金得裁罰2萬元，可說因小失大。

判決書指出，63歲陳男去年10月騎機車到「福安廟」，偷走正在睡覺的張男手機後，還進廟拜拜才離去，50多歲的張男醒來，發現手機不翼而飛，向廟方調閱監視錄影畫面，發現手機被陳男偷走。

但陳男辯稱，他看到地上有一支手機，也沒有在充電，就撿起來拿走，要等失主打電話來，不知道這樣就是竊盜罪，且他釣魚回來後有將手機拿到派出所。

不過法官認為，手機就放在張男身旁，很明顯就是張男所有，陳男在現場也沒有張望找失主，或將撿起的手機交給廟內人員或派出所，反而不到30秒就走進廟內，不到一分鐘便騎車離開福安宮，且是在警方二度到陳家詢問陳男妻小，陳男在外得知才將手機交回派出所。

法官認為，陳男先前曾從事彰化監理站監考官、五金公司售貨員等，有社會工作經驗約30年，應明知未經他人許可，不得擅自取走他人物品，顯然所犯是竊盜行為，且陳男一開始否認犯行，直到審理後段才坦承犯行，並與被害人達成調解，因此依竊盜罪判處拘役20日。

彰化縣陳姓男子去年10月到和美鎮福安廟時，見張姓男子在機車上睡覺，把手機放在一旁，陳男起貪念摸走價值200元的手機，彰化地方法院依竊盜罪判處陳男拘役20日，若易科罰金得裁罰2萬元，可說因小失大。圖／資料照
彰化縣陳姓男子去年10月到和美鎮福安廟時，見張姓男子在機車上睡覺，把手機放在一旁，陳男起貪念摸走價值200元的手機，彰化地方法院依竊盜罪判處陳男拘役20日，若易科罰金得裁罰2萬元，可說因小失大。圖／資料照

竊盜 失主

延伸閱讀

原為南美巫師祭典用 男子製「相思湯」毒品落網

三重珠寶大盜落網 警政署長陳家欽：抓過他2次、狡猾又危險

假檢稱在國外擁數億「基金」 落網供稱是去買「雞精」

影／三重銀樓三千萬財物強盜案 第三名搶匪落網起出金飾

相關新聞

因35年前銀樓搶案無辜被關1803天　他獲631萬元補償金

家具行老闆蘇炳坤35年前被控持刀搶銀樓遭判刑15年，含冤32年後終獲無罪，而被指控是搶案「主嫌」的郭中雄也獲判無罪確定，...

三重銀樓搶案 知名大盜陳清課移送地檢複訊

新北市三重一間銀樓昨天上午遭3名歹徒闖入，搜刮約莫新台幣3千萬元的金飾、翡翠與鑽石後逃逸，三重警方歷經一天偵辦後，今天中...

檢察官「誤」協助法律諮詢該不該懲？檢評會未決議

台北地檢署檢察官劉承武協助吸金案當事人法律諮詢，遭人利用，移送檢察官評鑑委員會審查；檢評會今天開會認為，評鑑事由需在3年...

新北惡劣公司自大陸採購口罩 卻標MIT被依法起訴

潘姓男子在新北市經營雨王以及好口碑公司，2018年2月間自大陸地區採購口罩共10萬片，卻意圖不法之所有，指示知情姚姓美編...

高雄議長詐領助理費 議長妹羈押禁見

高雄市議長曾麗燕被控與胞妹曾麗鴻涉嫌詐領助理費，今晨曾麗燕獲200萬元交保，但檢方認為曾麗鴻有湮滅證據及勾串共犯之虞，且...

移工替友徵婚遭罰 移民署：婚媒需求應洽合法團體

一名越籍移工在臉書社團中以越南文貼文替友人徵婚，內容提及台籍友人特徵條件，欲徵尋特定越籍女子結婚，遭移民署專勤隊查辦，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。