偷走200元舊手機進廟拜拜 落網判拘役20日
彰化縣陳姓男子去年10月到和美鎮福安廟時，看到張姓男子在機車上睡覺，把手機放在一旁，陳男起貪念摸走價值200元的手機，彰化地方法院依竊盜罪判處陳男拘役20日，若易科罰金得裁罰2萬元，可說因小失大。
判決書指出，63歲陳男去年10月騎機車到「福安廟」，偷走正在睡覺的張男手機後，還進廟拜拜才離去，50多歲的張男醒來，發現手機不翼而飛，向廟方調閱監視錄影畫面，發現手機被陳男偷走。
但陳男辯稱，他看到地上有一支手機，也沒有在充電，就撿起來拿走，要等失主打電話來，不知道這樣就是竊盜罪，且他釣魚回來後有將手機拿到派出所。
不過法官認為，手機就放在張男身旁，很明顯就是張男所有，陳男在現場也沒有張望找失主，或將撿起的手機交給廟內人員或派出所，反而不到30秒就走進廟內，不到一分鐘便騎車離開福安宮，且是在警方二度到陳家詢問陳男妻小，陳男在外得知才將手機交回派出所。
法官認為，陳男先前曾從事彰化監理站監考官、五金公司售貨員等，有社會工作經驗約30年，應明知未經他人許可，不得擅自取走他人物品，顯然所犯是竊盜行為，且陳男一開始否認犯行，直到審理後段才坦承犯行，並與被害人達成調解，因此依竊盜罪判處拘役20日。
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