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因35年前銀樓搶案無辜被關1803天　他獲631萬元補償金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

家具行老闆蘇炳坤35年前被控持刀搶銀樓遭判刑15年，含冤32年後終獲無罪，而被指控是搶案「主嫌」的郭中雄也獲判無罪確定，郭事後聲請刑事補償，台灣高等法院決定准予補償郭631萬餘元，若不服可聲請覆審。

1986年3月23日凌晨，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，警方事後在另件銀樓竊案逮捕慣竊郭中，郭坦承犯下金瑞珍銀樓搶案，並供稱蘇炳坤是共犯。警方隨即在蘇家找到一把匕首，將蘇依共犯移送。

蘇炳坤事後經總統特赦，也聲請再審獲准，高院三年前判蘇無罪，高檢署確定不上訴，蘇炳坤無罪確定；郭中雄也因被認定遭警方刑求而獲判罪確定。

郭中雄聲請刑事補償，高院認為，郭中雄被警方刑求才自白犯下銀樓搶案，並非意圖招致犯罪嫌疑而誤導偵審，依刑事補償法規定，審酌郭中雄被關押1803天，決定一日補償3500元，共計631萬500元。

家具行老闆蘇炳坤35年前被控持刀搶銀樓遭判刑15年，含冤32年後終獲無罪。示意圖／ingimage
家具行老闆蘇炳坤35年前被控持刀搶銀樓遭判刑15年，含冤32年後終獲無罪。示意圖／ingimage

銀樓 台灣高等法院 新竹

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