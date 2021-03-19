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田中鎮風雨球場工程弊案 6廠商交保公所主管請回

中央社 / 彰化縣19日電

彰化縣田中鎮多功能風雨球場傳工程弊案，廠商涉嫌以次級品材料冒充正品，並出具不實證明報告供驗收，彰化地檢署訊問後，6名廠商人員交保，鎮公所承辦單位主管無保請回。

法務部廉政署昨天下午兵分多路搜索田中鎮公所、廠商辦公室，並帶回公所陳姓主管、監造、包商等多人，彰化地檢署訊問後，依涉犯詐欺罪嫌諭令監造商、承包商等6人分別以新台幣2萬元到10萬元交保。

至於鎮公所陳姓主管是否涉不法，彰化地檢署仍調查中，因此無保請回。

檢方今天表示，新建球場所需的多種材料，廠商涉嫌採用次級品冒充正品，並出具不實證明報告交給鎮公所驗收，涉嫌以詐術取得不法利益，至於鎮公所驗收是否有違法仍待釐清。

這座多功能風雨球場由已故前田中鎮長謝文賢爭取興建，民國109年7月由現任田中鎮長洪麗娜、彰化縣長王惠美宣布啟用，球場占地3299平方公尺，有2座標準全場籃球場、2座羽球場、1座兒童足球場，除可進行球類運動，也適合親子活動、舞蹈、有氧體適能運動。

洪麗娜表示，上任鎮長後即交代全體人員奉公守法，想不到多功能風雨球場發生疑似不法行為，經檢察官漏夜查證，鎮公所人員無保請回，她深信員工清白，但若查出不法，絕不護短。

法務部

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