檢察官「誤」協助法律諮詢該不該懲？檢評會未決議

台北地檢署檢察官劉承武協助吸金案當事人法律諮詢，遭人利用，移送檢察官評鑑委員會審查；檢評會今天開會認為，評鑑事由需在3年以內，「劉案」有程序爭議，未作成決議，發函台北地檢署補正資料。

台北地檢署2015年偵辦東信公司吸金案，查出董事長黃文賢是通緝犯，當時公司執行長朱冠亦自稱受害人，組自救會並自任董事長。

司法官學院26期的劉承武身兼台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長，出面協助投資人如何訴訟，被朱冠亦拍下與東信員工的合照。

朱冠亦後來接手東信，在群組PO出劉承武提供法律諮詢的照片、影片，以取信其他股東，實則幫助東信繼續吸金犯行，檢察官擴大追查，查出朱冠亦是共犯，2017年起訴全案。

由於法官法規定評鑑事由必須在3年以內，台北地檢署2020年10月將劉承武移送檢評會，時點是否罹於時效？有無違反法律規定？檢評會今天開會決議請移送機關台北地檢署再補正資料，今天未對「劉案」作成決議。

劉承武協助「被害人」事件，去年被媒體揭露，法務部長蔡清祥認為檢察官應謹言慎行，不過，劉當時即聲明照片是被人偷拍的，指騙拍照片、影片者非善良之輩，還會繼續做公益。

此外，司法官學院54期的屏東地檢署前檢察官甯先文，在職時因有多件積案未於3個月內進行也受評鑑，檢評委員今天也未對「甯案」作成決議。