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三重銀樓搶案 知名大盜陳清課移送地檢複訊

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市三重一間銀樓昨天上午遭3名歹徒闖入，搜刮約莫新台幣3千萬元的金飾、翡翠與鑽石後逃逸，三重警方歷經一天偵辦後，今天中午將3名搶匪，包含一名夏姓女共犯全數逮捕，其中疑似主嫌的陳清課更曾犯下多起重大搶案，落網後還囂張嗆聲「我認識署長陳家欽，當年就是他抓到我的。」，警方詢問後，晚間5時許移送新北地檢署複訊。

據了解，銀樓搶案發生後，警方先在中和地區逮捕一名彭姓犯嫌（63歲），他供稱是收錢替人取車，否認參與行搶。

昨天晚間警方又發現其中一名搶犯由一名女子接送南下至高雄，昨晚先找到夏姓女子（50歲），並在夏女高雄透天宅住處電梯上方起獲黃金贓物約70餘兩，但夏嫌供述只是負責載送犯嫌，原來犯嫌故佈疑陣，昨先南下高雄，再購買台鐵323車次自強號前往花蓮。

新北警方經會同鐵路警察局共同協助，於今天凌晨在花蓮火車站查獲陳清課（69歲）到案，並起出兩改造手槍和現金3萬8000元，今天上午11時許又在三峽地區查獲最後一名在逃的王姓男子（50歲）到案，並起獲贓物金飾一批約78兩，全案晚間5時許陸續依強盜罪嫌，將4人移送新北地檢署複訊。

陳清課面對媒體詢問，不發一語走入地檢署。記者柯毓庭／攝影
陳清課面對媒體詢問，不發一語走入地檢署。記者柯毓庭／攝影
協助將陳清課載到高雄、故步疑陣的共犯夏女。記者柯毓庭／攝影
協助將陳清課載到高雄、故步疑陣的共犯夏女。記者柯毓庭／攝影
昨天騎車在中和地區被警方查獲的彭姓犯嫌被移送地檢複訊。記者柯毓庭／攝影
昨天騎車在中和地區被警方查獲的彭姓犯嫌被移送地檢複訊。記者柯毓庭／攝影

銀樓 警察

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