族人當法官 國民法官模擬法庭開進太魯閣

司法院與花蓮地院合作，今天在太魯閣國家公園壯闊群山腳下的「富世部落」，舉辦國民法官模擬法庭活動，邀請部落民眾擔任法官，透過量身打造的案情進行法庭攻防。

司法院秘書長林輝煌致詞時表示，今天在風景秀麗的富世村進行「國民法官模擬法庭活動」，是模擬法庭第一次前進到東台灣社區，深入原鄉部落，很有意義。

他指出，這裡的族群組成多元，也代表著未來的國民法官，每個人都有不一樣的成長背景、生命經驗及價值理念，可以在法庭上一起溝通討論，共同做出妥善周全的決定，讓判決更切合社會脈動。

這次模擬法庭，由花蓮地方法院法官黃柏憲擔任審判長；花蓮地檢署檢察官江昂軒、花蓮律師公會理事長許正次分別擔任檢辯雙方；並由模擬法庭抽選出6名當地部落民眾及東華大學學生擔任國民法官，與專業法官組成合議庭合審合判。

司法院指出，這場國民法官模擬法庭活動，結合了原民議題、深入部落、親近人群，以零距離傾聽民眾對於國民法官制度的疑惑與期待，提升民眾認知度與參與感，增進司法與人民之間的距離，為2023年正式上路的國民法官制度做好準備。