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新北惡劣公司自大陸採購口罩 卻標MIT被依法起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

潘姓男子在新北市經營雨王以及好口碑公司，2018年2月間自大陸地區採購口罩共10萬片，卻意圖不法之所有，指示知情姚姓美編設計包裝後將口罩放入，再將「臺灣製造」等不實標誌置入，提供給旗下好口碑大賣場以及佳盛百貨公司銷售，後因被民眾檢舉東窗事發，新北地檢署昨天偵結，以詐欺、藥事法等罪嫌將潘男起訴，姚姓美編則緩起訴處分。

檢調調查，潘男2018年2月間向大陸籍譚姓男子採購兩款口罩各五萬片，他明知口罩產地應為大陸，卻基於詐欺犯意，指示知情姚姓美編人員製作口罩包裝，印上「（未滅菌）拋棄式活性碳口罩」、「（未滅菌）拋棄式醫療口罩」等，並置入「臺灣製造」、「製造日期：2018/03/20」、「衛部醫器製壹字第003208號」等虛偽內容，更利用早已在2015年5月解散的公司「安易」，掛上不實標誌「製造廠名稱『安易股份有限公司』」，再由不知情員工包裝口罩後，以每盒69元至79元不等價格，提供給旗下好口碑大賣場以及不知情佳盛百貨公司銷售。

今年1月疫情爆發，中央流行疫情指揮中心徵用醫用口罩與外科手術口罩為防疫物資，禁止自由市場買賣，潘男卻不查證口罩是否為醫療用途並登記醫療器材許可證，繼續以先前造假的包裝販售來自大陸的口罩，更將每盒價格提高至129元至300元不等，有民眾購買到潘男的口罩，覺得有異向新北衛生局檢舉，整起事件才曝光。

潘男與姚姓美編在檢方訊問時，對犯行坦言不諱，但潘男喊冤表示他不知道販售醫療用口罩需申請執照，現已在申請相關執照中。新北地檢署昨天偵結，依藥事法、詐欺取財等罪嫌將潘男起訴；姚姓美編部分，審酌其並無前科且犯後坦承犯行、深表悔悟，依幫助詐欺取財、妨害農工商等罪嫌緩起訴處分。

潘男明知口罩應為大陸產製，卻指示美編人員將口罩標誌為「臺灣製造」，更在疫情期間提高價格，被新北地檢依詐欺、藥事法起訴。圖為新北地檢署。記者柯毓庭／攝影
潘男明知口罩應為大陸產製，卻指示美編人員將口罩標誌為「臺灣製造」，更在疫情期間提高價格，被新北地檢依詐欺、藥事法起訴。圖為新北地檢署。記者柯毓庭／攝影

口罩 詐欺

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