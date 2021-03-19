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高雄議長詐領助理費 議長妹羈押禁見

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市議長曾麗燕被控與胞妹曾麗鴻涉嫌詐領助理費，今晨曾麗燕獲200萬元交保，但檢方認為曾麗鴻有湮滅證據及勾串共犯之虞，且在檢調傳喚時，刪除手機內與曾麗燕的對話內容，檢方聲押她，高雄地方法院今天下午開羈押庭，裁定將曾麗鴻羈押禁見。

據檢、調初步調查，曾麗燕從2010年12月25日擔任縣市合併後第一屆高雄市議會議員、議長，胞妹曾麗鴻長期依她指示辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，姊妹倆在曾麗燕任期內，多次利用遴聘公費助理的機會，涉嫌虛報人頭助理名單，或低薪高報助理薪資，向高雄市議會申請助理補助費，損害高雄市議會補助議員助理費的正確性，初估詐領金額至少300萬元，實際金額仍清查中。

高雄地檢署指揮法務部調查局南部地區機動工作站、廉政署南部地區調查組，傳喚曾麗燕和胞妹曾麗鴻等人，發現曾麗鴻曾涉嫌刪除手機內與曾麗燕的敏感對話，認為有曾麗鴻有湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，今天下午4點許，高雄地方法院裁定准押並禁見。

檢方聲押曾麗燕胞妹曾麗鴻。記者張議晨／攝影
檢方聲押曾麗燕胞妹曾麗鴻。記者張議晨／攝影

曾麗燕 高雄市 薪資

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