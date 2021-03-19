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移工替友徵婚遭罰 移民署：婚媒需求應洽合法團體

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一名越籍移工在臉書社團中以越南文貼文替友人徵婚，內容提及台籍友人特徵條件，欲徵尋特定越籍女子結婚，遭移民署專勤隊查辦，經審核後開罰3萬5千元；移民署表示，任何人用任何語言刊登跨國境婚媒廣告皆觸法，民眾若有相需求，應向移民署許可的合法團體洽詢。

移民署表示，雖然該名移工是用越南文上網替人徵婚，但依據入出國及移民法規定，跨國（境）婚姻媒合不得廣告，不論任何人用何種語言貼文，只要內容有涉嫌招攬跨國（境）婚姻媒合廣告，都可能違法。

移民署指出，2020年裁罰案件中，有超過8成民眾是透過網路刊登違法跨國婚姻媒合廣告，不論辯稱是「開玩笑」，還是替親友徵婚，都違反法令，每案可處10萬元至50萬元不等罰緩，且可連續裁罰。

民眾若要幫親友介紹結婚對象，不該將介紹對象資訊張貼在網路社群網站，形同商品供人挑選，應該讓雙方實際見面交流，培養感情。

因民眾普遍利用社群媒體進行日常社交，如有意尋求外國對象，可向移民署許可的合法跨國婚媒團體洽詢，切勿自行以「大陸新娘、外籍新娘」等關鍵字搜尋跨國婚媒，勿輕信網路私人介紹行為，更勿在網路上刊載招攬跨國（境）婚媒廣告，以免受罰。

移民署呼籲，跨國婚媒涉及異地服務，媒合過程細瑣，民眾務必牢記「二要三多」原則，即「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問比較」合法婚媒團體，雙方婚前「多了解」彼此家庭背景及風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

移民署表示，任何人用任何語言刊登跨國境婚媒廣告皆觸法。圖／移民署提供
移民署表示，任何人用任何語言刊登跨國境婚媒廣告皆觸法。圖／移民署提供

移民署 廣告 婚姻

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